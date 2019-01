Deskarka Gloria Kotnik se je po daljšem obdobju težav z boleznijo uspešno vrnila v snežno karavano. 29-letna Velenjčanka, ki je tik pred zaključkom magistrskega študija menedžmenta, še vedno ni podpisala pogodbe s Smučarsko zvezo Slovenije. "Njihova ponudba je žaljiva do mojih rezultatov," opozarja trikratna olimpijka, ki je svojo 13. sezono v svetovnem pokalu začela s četrtim in 17. mestom v italijanskih Dolomitih.

Foto: Urban Urbanc/Sportida Gloria Kotnik, nekdanja mladinska svetovna podprvakinja v paralelnem veleslalomu, je z manj kot 30 leti že skoraj veteranka v karavani deskanja na snegu. Lanska sezona je bila že njena 12. sezona v svetovnem pokalu (dve četrti mesti), olimpijske igre v Pjongčangu pa že njene tretje. Na njih je dosegla svoj najboljši olimpijski rezultat (15. mesto v paralelnem veleslalomu, enaka je tudi njena uvrstitev v skupnem seštevku svetovnega pokala v sezoni 2017/2018), a verjame, da bi zmogla še višje.

Velenjčanka z imenom, ki pomeni "slava", trenira pod taktirko očeta Petra Kotnika, trenerja kitajske deskarske reprezentance, in Aca Sitarja, sodeluje pa tudi s trenerjem za fizično pripravo Mitjem Bračičem.

Njen čas ni namenjen samo deskanju. Zaradi pomanjkanja finančne varnosti se ukvarja s prodajo desk in smučarskih plošč Allflex, ki jih je izumil Sitar in so patentno zaščitene, ter se posveča študiju. Zaključuje magistrski študij športnega menedžmenta.

29-letna Velenjčanka se je zaradi bolezni šele avgusta vrnila v trenažni ritem. S 4. mestom v Cortini d'Ampezzo je dokazala, da je kljub temu še vedno v stiku z najboljšimi. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Za vami je dokaj zahtevno obdobje. Že maja ste v intervjuju za Sportal spregovorili o izgorelosti, preobremenjenosti … Kolebali ste glede odločitve o nadaljevanju kariere. Kdaj ste se odločili, da boste vendarle vztrajali?

Šele avgusta sem začela trenirati v pravem pomenu besede. Moje telo je bilo utrujeno in izčrpano, pojavile so se težave s hormonskim ravnovesjem … Šele avgusta se je moje stanje uravnovesilo do takšne mere, da sem bila sposobna opraviti konkreten trening.

Ste razmišljali o koncu kariere? Če se vrnem k majskemu intervjuju za naš medij, še niste bili povsem odločeni, kako naprej.

Res je, če si vajen vse življenje trenirati in v to vložiti ves svoj čas, potem obdobje, ko ti bolezen to prepreči, prav gotovo ni enostavno. Žreš se. Obremenjuješ se s tem, da si zamudil trening, potem se to raztegne na teden dni, pa na celoten mesec brez treninga in podobno. Ni lahko. Sem pa, potem ko sem končno začela trenirati, ugotovila, da nisem skoraj ničesar izgubila.

S 15. mestom v paralelnem veleslalomu na olimpijskih igrah v Pjongčangu je dosegla svojo najboljšo olimpijsko uvrstitev. Tekmovala je tudi v Sočiju (2014) in Vancouvru (2010). Foto: Stanko Gruden, STA

Telo ima spomin.

Res je, fizična pripravljenost je bila na dobri ravni. Če sistemsko treniraš vrsto let, deskam od petega leta, tekmujem pa od dvanajstega, v nekaj mesecih premora ne izgubiš skoraj ničesar. To mi je dalo pozitivni zagon, nov elan pa mi je vlilo še prvo srečanje s snegom. Ugotovila sem, da sem še vedno v stiku z najboljšimi in da očitno še nisem pozabila deskati (smeh).

Je pa dejstvo, da te izkušnja z boleznijo zaznamuje. Da se spraviš v red, ''resetiraš'', spoznaš, da se zaradi določenih stvari ne smeš tako obremenjevati, kot sem se do zdaj, in podobno.

Sprijaznila sem se s tem, da bom letošnjo sezono še poskusila in uživala, če pa mi bo telo sporočilo, da je to zanj preveč, mu bom prisluhnila. Zato je bilo četrto mesto iz Cortine d'Ampezzo še toliko večje presenečenje, čeprav priznam, da sem bila delno tudi razočarana, saj zaradi pomanjkanja samozavesti moje vožnje na tekmi niso bile tako dobre kot na treningih. Ocenjujem, da sem deskala z 80 odstotki in da imam še kar nekaj rezerve v navoženosti, občutkih na različnih podlagah in podobno.

Kotnikova se veseli tekme na domači Rogli (19. 1.), ki je slovenskim deskarjem tako domača kot dnevna soba. Foto: Sportida

Lani je bilo pripravljalno obdobje vendarle precej drugačno. Mesec dni priprav sem opravila na Novi Zelandiji, mesec in pol na Kitajskem, kar pomeni, da sem že pred začetkom sezone na snegu preživela ogromno časa, medtem ko sem letos zaradi nastale situacije število treningov močno skrčila. Pazila sem, da sem trenirala bolj kakovostno, a morda na ta račun manj. Ne želim, da pride do izgorelosti.

Koliko dni ste na snegu preživeli lani in koliko letos? Za primerjavo …

Tega raje ne bom povedala (smeh), razlika je namreč res ogromna.

"Žan Košir mi je dal dober nasvet in mi odprl oči, za kar sem mu zelo hvaležna." Foto: Vid Ponikvar

Ste se o premostitvi obdobja bolezni pogovarjali z Žanom Koširjem? Tudi za njim je zelo težavno obdobje (kronična poškodba ledvenega predela hrbta).

Da, definitivno. Dal mi je dober nasvet in mi odprl oči, za kar sem mu zelo hvaležna.

Ste s Smučarsko zvezo Slovenije že podpisali pogodbo? Glavni trener slovenske reprezentance v paralelnih deskarskih disciplinah Izidor Šušteršič je na težavo opozoril že pred začetkom sezone.

Ne, pogodbe še nisem podpisala, ker se mi zdi ponižujoča do mojih rezultatov. Nismo še našli skupnega jezika.

Predvidevam, da je težava v višini ponujenega denarja?

Da, gre za zneske, ki so za moje rezultate povsem neprimerni in žaljivi do mene osebno. Odbor za deskanje mi ne želi priti naproti, me pa veseli, da imam podporo vodstva Smučarske zveze Slovenije. Tudi direktor SZS Franci Petek mi je vlil nekaj upanja, tako da upam na najboljše. Verjamem, da se bo zadeva uredila v čim krajšem možnem času.

"Pogodbe s Smučarsko zvezo Slovenije še nisem podpisala, ker se mi zdi ponižujoča do mojih rezultatov. Nismo še našli skupnega jezika." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Koliko časa se zadeva že "ureja" in do kdaj bi se morala urediti?

Prve osnutke pogodbe smo dobili šele oktobra, kar je zelo pozno in prinaša veliko negotovosti, tako da od takrat. To ni dobro. Namesto da bi bila povsem osredotočena na treninge, se moram ukvarjati še s tem.

Se dogovarjate sami ali imate koga, ki se dogovarja v vašem imenu?

Sama tega ne zmorem več, zato zdaj to urejamo po pravni poti.

Ste lahko bolj konkretni … Koliko odstopajo zneski od ponudbe in vaše zahteve?

Lahko rečem samo to, da bi si s tem, kar je trenutno v pogodbi, lahko zagotovila samo opremo, pa še to le del, in to je vse. Zato sem toliko bolj hvaležna svojim sponzorjem, ker me brez njih danes ne bi bilo tukaj.

Lani je bila na Rogli četrta. Foto: Urban Meglič/Sportida

Vrniva se k nadaljevanju sezone … Letošnja prinaša svetovno prvenstvo v Park Cityju (od 31. 1. do 10. 2.), še prej vas čaka paralelni slalom in ekipna tekma v Bad Gasteinu (8. in 9. 1.), pa potem domača Rogla (19. 1.), paralelna slalomska tekma v Moskvi (26. in 27. 1.) … Kam boste usmerili svojo pozornost?

Če se ozrem na koledar tekem, lahko rečem, da mi je še posebej pri srcu prizorišče v Cortini d'Ampezzo. Tja se rada vračam, tudi zaradi hribov, ki jih rada obiskujem. To okolje mi je zelo domače. Tudi letos sem se tam počutila odlično, vedela sem, da po nekoliko slabšem začetku v Carezzi (17. mesto) tam lahko odpeljem, tako kot znam (četrto mesto).

Eden od vrhuncev sezone bo vsekakor tekma na Rogli. Tam je podpora največja, od sorodnikov, prijateljev do sponzorjev. Navsezadnje je to tudi naša dnevna soba, tam smo opravili prve zavoje.

Ester Ledecka je najboljša deskarka zadnjega obdobja. Na svojem statističnem računu ima naslov svetovne prvakinje v deskanju in alpskem smučanju (superveleslalom) ter 16 zmag v svetovnem pokalu, od tega štiri na Rogli. Foto: Getty Images

V zadnjem obdobju je ena najboljših tekmovalk v deskarski karavani Čehinja Ester Ledecka, svetovna in olimpijska prvakinja tako v deskanju kot alpskem smučanju (superveleslalom). Se vam zdi, da ženski del karavane bolj intenzivno pogleduje proti njenemu taboru, vas zanima, kaj počne, kaj je skrivnost njenega uspeha?

V bistvu se z njo niti ne obremenjujem, čeprav je res, da preostala dekleta kar zanima, kaj počne. Dejstvo je, da se z njo ne moremo primerjati, zato njen način dela pri nas morda sploh ne bi obrodil sadov.

Pogoji dela, ki jih ima, so neprimerljivo boljši do naših, zato je nima smisla kopirati. Zanjo skrbi kup ljudi, vedno jo spremljata fizioterapevt in serviser oziroma ima kar ves kombi podpore, kar je za nas nepredstavljivo. Res je posebna, je talent in garačica ter več kot očitno dela dobro.