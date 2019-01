Žan Košir je sprejel odločitev

Deskar Žan Košir, trikratni dobitnik olimpijske kolajne, bo po premisleku vendarle nastopil na torkovi slalomski preizkušnji v Bad Gasteinu, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije. Slovenske barve bodo zastopali še Tim Mastnak, Gloria Kotnik, Rok Marguč in Črt Ikovic, ki bo ostal na prizorišču in v četrtek in petek nastopil še na slalomski tekmi za evropski pokal.

Košir je v Bad Gasteinu že dvakrat zmagal (2013 in 2015) in bil enkrat drugi (2014) in tretji (2013). Foto: Sportida Torkov paralelni slalom v Bad Gasteinu na Solnograškem v Avstriji (18.45) bo za deskarje prvi slalom v tej sezoni. Tim Mastnak, zmagovalec prve tekme v novi sezoni (paralelni veleslalom v Carezzi), Rok Marguč in Gloria Kotnik so svojo udeležbo na tekmi potrdili že v petek na novinarski konferenci, Žan Košir, ki je zaradi zahtevnosti terena in tradicionalno slabše pripravljeni progi in posledično večji možnosti, da pride do obnove poškodbe, glede nastopa še kolebal, je odločitev o nastopu sprejel po slalomskih treningih ta konec tedna.

"Na kratki progi bo potrebno najti pravo linijo in ujeti ritem. Če mi uspe, bomo lahko zadovoljni," je za spletno stran Smučarske zveze Slovenije napovedal Košir, ki je v Bad Gasteinu že dvakrat zmagal (dve zmagi ima tudi Dejan Košir), zaradi bližine prizorišča pa je vedno lahko računal na zelo glasno domačo podporo.

Košir bo 19. januarja nastopil samo še na veleslalomski tekmi na Rogli, slalomsko preizkušnjo v Moskvi konec meseca pa namerava izpustiti.

"Po slalomskih treningih ob koncu preteklega leta sem ocenil, da je Bad Gastein kot slalomska generalka za svetovno prvenstvo v ZDA primernejši od Moskve. Tudi zaradi same bližine prizorišča, ki mi omogoča, da zadnje snežne treninge in ostali protokol, kot so terapije in kondicijski trening opravim doma," je svojo odločitev pojasnil Tržičan, ki bo v času moskovske tekme najverjetneje že v ZDA, kamor ga je na skupni trening pred svetovnim prvenstvom v Park Cityju (31. januar do 10. februar 2019) povabila ameriška reprezentanca.

Slovenske barve bodo v Bad Gasteinu poleg Koširja zastopali še Rok Marguč, Gloria Kotnik, Tim Mastnak in Črt Ikovic. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Optimizem v slovenskem taboru

Pred torkovo posamično in sredino ekipno tekmo (Slovenijo bosta zastopala Mastnak in Kotnikova) je glavni trener slovenske reprezentance Izidor Šušteršič zelo optimističen.

"S pogoji za delo na Rogli smo izredno zadovoljni. Konec preteklega in v začetku letošnjega leta smo se osredotočali na slalom. Vseskozi smo trenirali na ˝naši˝ Jasi, le en dan smo se preselili v Simonhöhe, na ˝domače dvorišče˝ Avstrijca Alexandra Payerja. Menim, da so prav vsi naši aduti dobro pripravljeni in dovolj izkušeni, da jih tudi morebitni slabši oziroma drugačni pogoji zaradi novozapadlega snega v Avstriji ne bi smeli ovirati na poti k novim uspehom," je povedal za SZS.