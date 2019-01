Deskarji na "rodeo", Košir bo o nastopu še razmislil

Slovenski deskarji Rok Marguš, Gloria Kotnik, Tim Mastnak in Žan Košir so zadovoljni z začetkom sezone.

Slovenski deskarji Rok Marguš, Gloria Kotnik, Tim Mastnak in Žan Košir so zadovoljni z začetkom sezone. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenski deskarji paralelnih disciplin so danes v prostorih Smučarske zveze Slovenije po pozdravnem nagovoru direktorja SZS Francija Petka strnili svoje občutke po prvih dveh paralelnih veleslalomih v italijanski Carezzi in Cortini d'Ampezzo.

Slovenski izkupiček je po prvih dveh preizkušnjah zelo obetaven. Zmaga Tima Mastnaka in šesto mesto Žana Koširja v Carezzi ter četrto mesto Glorie Kotnik in deseto mesto Roka Marguča v Cortini d'Ampezzo pomenijo enega bolj obetavnih začetkov slovenske deskarske ekipe, ki jo v torek in sredo (8. in 9. januarja) v Bad Gasteinu v Avstriji čakata prvi paralelni slalom in prva ekipna tekma v novi sezoni.

Karavana paralelnih deskarskih disciplin se seli v avstrijski Bad Gastein, kjer bo na sporedu prvi paralelni slalom v tej sezoni. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Mastnak želi popraviti uvrstitev iz Bad Gasteina

27-letni Mastnak, ki je na drugi tekmi v Cortini vozil v rumeni majici vodilnega v skupnem seštevku svetovnega pokala, si želi ohraniti predstave z uvodnih dveh tekem (prvo in 11. mesto). Za zdaj se je v Bad Gasteinu samo enkrat uvrstil v finale.

Skupaj s Kotnikovo, ki je po daljši bolezni (izgorelost in pozen začetek priprav, resno je začela trenirati šele avgusta) dobro začela sezono (četrto in 17. mesto), bosta na ekipnih tekmah lovila kristalni globus, je napovedal glavni trener slovenske reprezentance Izidor Šušteršič.

Rok Marguč: prizorišče v Bad Gasteinu je kot rodeo. Mislim, da gre za najslabšo tekmo v svetovnem pokalu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Marguč: V Bad Gasteinu je tekma kot rodeo

Svoje ambicije ima na naslednjem prizorišču v Avstriji tudi Marguč, ki tekmo ocenjuje kot največji rodeo in najslabšo tekmo v svetovnem pokalu. "Lahko si na vrhu, lahko pa ostaneš brez finala. Loterija. Poleg tega je tam letos neverjetno veliko snega, bomo videli. Avstrijci na tem prizorišču res ne slovijo po najboljši organizaciji," je razkril. "V nadaljevanju nas čaka še veliko tekem in tam bomo lovili svoje priložnosti. Začetek sezone je obetaven, hiter sem, to se je pokazalo. Za sam vrh pa pač potrebuješ šest zelo hitrih voženj." Marguč je letos eksperimentiral z dolžino deske, sproti se bo odločal, kdaj bo poskusil na daljši. "Načeloma je primernejša za položnejši teren in bolj odprto postavitev," je razložil 32-letni Celjan.

Žan Košir, ki že skoraj tri leta ni nastopal v paralelnem slalomu, bo o tekmi v Bad Gasteinu, kjer je dvakrat zmagal, bil drugi in dvakrat tretji, še razmislil. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Košir koleba glede nastopa

O svojem nastopu v Bad Gasteinu bo ravno zaradi težkega terena še razmislil Žan Košir, s tremi olimpijskimi medaljami naš najtrofejnejši deskar. Na prvi novinarski konferenci je sicer tekmo že odpisal, zdaj razmišlja drugače.

"Ker je na sporedu tako malo tekem, jih res ne bi rad izpuščal. O nastopu se bom skupaj s Izijem (glavnim trenerjem, op. a.) najverjetneje odločil na prizorišču," je napovedal Tržičan, ki že od leta 2015 ni tekmoval v slalomu, pa tudi v letošnjih pripravah mu je posvetil zgolj pet dni. "Vem, da sem v Bad Gasteinu doživel največje uspehe, so bile pa tudi posledice na telesu po tekmi vedno največje," je razložil, zakaj koleba glede nastopa. "Vem pa, da sem konkurenčen, poleg tega ne želim vsega staviti na domačo tekmo. Živčnost je, če je med tekmami predolgo obdobje premora, potem prevelika."

Tudi Košir je z začetkom sezone zadovoljen in šestemu mestu ne želi gledati v zobe. "Na prvi progi me je tekmec zbil, grdo sem padel in nastop sem moral ponoviti, a tega nisem obešal na veliki zvon," je spomnil. "Če bi mi kdo rekel, da bom sezono začel s šestim mestom, bi takoj podpisal. Pa saj to je eden najboljših začetkov sezone. Vidim, da sem v stiku, mi pa manjka še nekaj samozavesti."

Glavni trener slovenske deskarske reprezentance Izidor Šušteršič je zadovoljen z uvodnimi predstavami slovenskih tekmovalcev. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

19. januarja tekma na domači Rogli

Januarja bo poleg slaloma in ekipne tekme v Bad Gasteinu na koledarju še paralelni veleslalom na domači Rogli (19. januar). Ta bo za slovenske tekmovalce (četverici se bosta pridružila še Črt Ikovič in Sara Goltez) zelo pomembna, čeprav Šušteršič poudarja, da so vse tekme enakovredne.

Mastnak, trenutno na tretjem mestu v svetovnem pokalu, si želi, da bi na Rogli, kjer je preživel božič in novo leto, nastopil v rumeni majici vodilnega.

26. in 27. januarja se deskarska karavana seli v Moskvo, konec januarja oziroma v začetku februarja pa jih v ameriškem Park Cityju čaka vrhunec s svetovnim prvenstvom (31. januar–10. februar 2019).