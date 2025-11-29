V petek je na svetovnem pokalu v Ruki zagodlo vreme. Zato bodo kvalifikacije na sporedu v soboto ob 14.20, začetek prve serije pa je predvidoma na sporedu ob 16.05. V kvalifikacijah bo skakalo pet Slovencev.

Na svetovnem pokalu v Ruki bo Slovenija zastopana s petimi skakalci. Lovro Kos bo nastopil s startno številko 16, Rok Oblak s številko 43, Timi Zajc s številko 54, Domen Prevc s številko 65, medtem ko bo Anže Lanišek skočil s številko 68 in je trenutno vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Zgoščen urnik moškega svetovnega pokala se po Lillehammerju in Falunu nadaljuje v Ruki. Slovenski tabor je na obeh prizoriščih skočil do stopničk, Anže Lanišek na Švedskem z zmago tudi do premierne rumene majice vodilnega v karieri. Visoko v skupni razvrstitvi, na petem mestu, je tudi Domen Prevc, ki ga padec v Falunu ni zmedel in je drugemu mestu iz Lillehammerja dodal še tretje.

Smučarski skoki, kvalifikacije:



