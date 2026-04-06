Paul ubranil tri zaključne žogice in slavil

Američan Tommy Paul je zmagovalec finala moškega teniškega turnirja v Houstonu. V dramatični končnici tretjega niza je Argentincu Romanu Burruchagi pri zaostanku s 3:5 v tretjem nizu ubranil tri zaključne žogice, preden je slavil s 6:1, 3:6 in 7:5.

Četrtopostavljeni Tommy Paul je za peto turnirsko zmago, prvo po letu 2024 in prvo v Houstonu, potreboval kar dve uri in 42 minut, pri tem pa proti nepostavljenemu Argentincu Romanu Andresu Burruchagi, sinu slovitega nogometaša Jorgeja Burruchage, svetovnega prvaka iz leta 1986, uprizoril dramatičen preobrat.

Za 28-letnega Paula se je dvoboj začel z ekspresno potjo proti zmagi. V uvodnem nizu je povedel s 5:0, Argentincu pa je vendarle uspelo osvojiti vsaj častno igro. Sledil je preobrat. Po izgubljenem servisu se je Paul v druge nizu sicer spet približal na 3:2, nato pa še drugič izgubil svoj servis, česar Burrchaga ni več izpustil rok.

Štiriindvajsetletni Argentinec je nadaljeval z visokim ritmom in v odločilnem nizu povedel s 3:1, prednost pa obdržal vse do devete igre, ko si je na servis Američana priigral tri zaključne žogice. Paul pa je pokazal izjemno psihično trdnost, dobil igro za 4:5, nato pa za izenačenje Argentincu na njegov servis prepustil vsega eno točko.

Američan je svoj servis za vodstvo dobil brez izgubljenega servisa, v odločilni 12 igri pa je imel Burruchaga tri priložnosti za izenačenje na 6:6, Američan pa je nato izkoristil prvo točko za zmago, ko je Argentinec poslal žogico v avt.