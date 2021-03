O prvih korakih na turnih smučeh, položaju na slovenski turnosmučarski tekmovalni sceni in projektu Šolar na turne smuči smo se pogovarjali z Robertom Pritržnikom, načelnikom komisije za gorske športe pri PZS, ki je tudi gorski reševalec (GRS Celje) in vnet turni smučar.

Robert Pritržnik je selektor slovenske reprezentance v tekmovalnem turnem smučanju. Foto: Tilen Potočnik Pred nami je konec tedna ... Kaj bi kot gorski reševalec in turni smučar glede na tragedijo, ki se je prejšnji mesec zgodila v Storžiču in na Kaninu, ko so v gorah umrli štirje ljudje, trije alpinisti in en turni smučar, sporočili ljudem, ki se spogledujejo z mislijo o planinski ali gorniški turi? Na kaj naj bodo pozorni?

Predvsem na izbiro cilja. To je ključno. Vsak si mora izbrati cilj, ki mu bo kos.

Druga stvar, ki je izredno pomembna, je, da v gore hodimo v družbi. Če se nam karkoli zgodi, bomo, če bomo sami, težko poklicali na pomoč.

Sam ta konec tedna obiska visokogorja še ne priporočam. Izkoristimo sredogorje, snega je tudi tam dovolj.

Ena od značilnosti letošnje zime je tudi ta, da je ogromno Slovencev v času, ko so zaradi ukrepov žičniške naprave na smučiščih mirovale, prestopilo na turne smuči. Kako sami gledate na velik porast zanimanja za turno smuko?

Res je, ljudje so začeli iskati alternative. Številni ljubitelji alpskega smučanja so se lotili teka na smučeh, še raje pa turnega smučanja. Tudi sam dobivam ogromno vprašanj na to temo, tako glede opreme kot lokacij za turno smuko.

So ljudje dovolj podkovani o pasteh, ki jih skriva zima v gorah? Kaj vse je treba vedeti, preden se lotimo turne smuke?

Predlagam, da se najprej včlanijo v neko društvo, na primer planinsko društvo, alpinistični odsek ali turnosmučarski klub, ter v teh krogih poiščejo ljudi, ki že hodijo na turno smuko, in se na prve ture podajo v njihovi družbi. Pa ne kar takoj v gore! Pomembno je, da se turne smuke lotimo postopoma.

Marmolada v Dolomitih. Foto: Nejc Soklič

Zelo pomembni so tudi tečaji turnega smučanja, ki jih organizirajo gorski vodniki in vodniki PZS, ter Dnevi varstva pred snežnimi plazovi, ki jih organizira GRZS. Začetnikom priporočam, da se udeležijo teh tečajev.

Pomembno je tudi, da poleg znanja smučanja in obvladovanja svoje opreme znamo obvladati tudi lavinski trojček. Da torej znamo uporabljati plazovno žolno, da imamo lavinsko sondo in lopato. Brez tega se pozimi v gore ne sme. V primeru zasutja te brez plazovne žolne in tega, da gledaš iz plazu, živega ne bodo več našli.

Obvezna oprema za obiskovanje gore v zimski sezoni. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Če pa imaš vso to opremo in zraven prijatelje, ti lahko pomagajo. Brez tovariške pomoči se išče bolj kot ne mrtve. Prvih 10, 15 minut je pri zasutju najbolj ključnih.

Kje je najbolje začeti prve korak v svet turnega smučanja?

Najprimernejše okolje za začetnike je vsekakor smučišče z okolico. Tam se lahko navadijo na opremo in pridobijo prve izkušnje.

Drugi korak je sredogorje, se pravi območje nekje do gozdne meje, do 1.500, največ do 1.700 metrov, kjer ni možnosti snežnih plazov.

Po mojem mnenju so gore rezervirane samo za izkušene turne smučarje.

Računate, da se bo porast zanimanja za turno smuko prenesel tudi na širši bazen tekmovalcev v turni smuki?

Da, vsekakor računamo na to, predvsem na mlajše generacije. Za komisijo za tekmovalno turno smučanje je to zelo dobra novica. Želimo si čim več tekmovalcev.

Želimo si povečati udeležbo na turnosmučarskih tekmah, ki jih organiziramo v sklopu slovenskega pokala v turnem smučanju, kjer lahko nastopijo zgolj licencirani tekmovalci.

Reprezentančni trening na Voglu. Foto: Robert Pritržnik

V Sloveniji delujeta samo dva specializirana kluba za turno smučanje, in sicer Društvo za razvoj turnega smučanja, ki ga vodi Nejc Kuhar, dolga leta naš najuspešnejši tekmovalec v turnem smučanju, in TSK LiMa.

Naš cilj je, da pridobimo vsaj sto licenciranih tekmovalcev, za zdaj jih imamo okrog 60, in s tem tudi financiranje ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. To je naš glavni cilj.

Poleg tega je treba val povečanega zanimanja za turno smučanje izkoristiti širše in si ustvariti večjo bazo turnih smučarjev.

Še pred nekaj leti so večino sestavljali veterani (nad 45 let), danes so to člani, seveda pa želimo privabiti še mlajše.

Šesterica na svetovnem prvenstvu v Andori



Najboljši slovenski turni smučarji so trenutno v Andori, kjer poteka svetovno prvenstvo (1. do 6. marec). Slovenske barve zastopajo člani Luka Kovačič, Luka Mihelič in Aljaž Kolar, v kategoriji mlajših članov tekmuje Tine Habjan, med mladinci Klemen Španring in Maj Pritržnik med kadeti.



V najzahtevnejši preizkušnji - tekmi v vzponu - so se uspešno kosali z najboljšimi na svetu. Španring je med mladinci zasedel 8. mesto, Pritržnik je bil med kadeti 21., Habjan pa se je med mlajšimi člani uvrstil na 15. mesto. Med člani se je od Slovencev najbolje znašel Kovačič, ki je zasedel 12. mesto, Mihelič je bil 37., Kolar pa je tekmo končal na 41. mestu.



Slevenska štafeta v postavi Kovačič, Mihelič, Kolar in Habjan je zasedla 7. mesto.

V slovenskem pokalu sta do konca sezone na sporedu še dve tekmi, in sicer 14. marca na Zelenici, kjer bo potekalo državno prvenstvo, organizirali pa bodo tudi promocijsko akcijo Dan turnega smučanja, in državno prvenstvo v parih, ki bo na Okrešlju (Memorial celjskih reševalcev).