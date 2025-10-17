Soplezalka tragično umrle Laure Dahlmeier Marina Krauss je v pogovoru za Der Spiegel še enkrat podoživela tragični julijski dan, ko je bil v steni v pakistanskih gorah skalni podor usoden za nekdanjo biatlonsko šampionko.

Nekaj manj kot tri mesece po usodni nesreči nekdanje biatlonke Laure Dahlmeier je njena soplezalka Marina Krauss v pogovoru za Der Spiegel razkrila nekaj dodatnih podrobnosti o tragediji, ki se je zgodila v pakistanskih gorah. Skušali sta se povzpeti na goro Laila Peak, a sta se obrnili, ko se je otoplilo in se je sneg začel taliti.

Verjetnost za plazove in skalne podore se je tako povečala. Tragedija se je zgodila na mestu, kjer sta se spuščali ob vrvi. Prva se je Kraussova, nato še Dahlmeierjeva. Ko se je spuščala slednja, se je zgodil skalni podor. Skale so zadele nekdanjo vrhunsko biatlonko in ji raztreščile čelado. Marini je bilo takoj jasno, da je njena kolegica utrpela resne poškodbe glave. Neodzivno je obvisela na vrvi 15 metrov višje. Do nje ni mogla.

Kraussovi se je uspelo rešiti izpod stene in poklicati na pomoč. Dahlmeierjevi ni bilo več pomoči. Po nekaj dneh so reševalno akcijo ustavili in jo razglasili za mrtvo. Njeno truplo je ostalo v gorah.