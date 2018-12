Bo moral Rus vrniti olimpijski kolajni?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ruski olimpijski komite je danes sporočil, da se bo pritožil na nedavno odločitev moskovskega sodišča, da lahko tekmovalec v bobu Aleksander Zubkov obdrži dve zlati olimpijski medalji iz Sočija 2014. Zubkovu so dokazali zlorabo prepovedanih sredstev, zaradi česar ga je Mednarodni olimpijski komite (Mok) diskvalificiral in mu odvzel medalji.

Odločitev Moka je pozneje potrdilo tudi mednarodno razsodišče za šport (Cas) v Lozani, 21. novembra pa je moskovsko sodišče sporočilo, da odločitev Moka, ki jo je potrdil Cas, v Rusiji nima veljave, tako da lahko Zubkov obdrži zlati kolajni.

Pri Moku pa vztrajajo, da so vse odločitve Casa zavezujoče pod športno jurisdikcijo in da se nanje lahko pritožiš le na švicarsko sodišče v roku dveh tednov, česar Zubkov ni storil.

Ruski olimpijski komite se je pritožil na odločitev moskovskega sodišča

Zdaj so iz ruskega olimpijskega komiteja sporočili, da so prejeli pismo Moka, v katerem jih krovno olimpijsko gibanje prosi za pomoč, kako bi odločitev Casa udejanjili. Zato so se pri ruskem olimpijskem komiteju zdaj pritožili na odločitev moskovskega sodišča.

Pri tem so v ruskem olimpijskem gibanju opozorili, da v primeru, če bo Zubkov obdržal medalji, Rusijo lahko čakajo "najstrožje sankcije", med njimi tudi ta, da ruski športniki ne bodo mogli nastopati pod svojo zastavo na olimpijskih igrah leta 2020 v Tokiu. Poleg tega pa naj bi odločitev moskovskega sodišča vrgla senco dvoma na ruski boj proti dopingu.

Zubkov, ki je zdaj predsednik ruske zveze za bob, je bil eden od številnih ruskih športnikov, vpletenih v sistemski doping v Rusiji. Zaradi dopinške afere so morali ruski športniki na letošnjih zimskih igrah v Pjongčangu nastopati brez ruskih simbolov in pod olimpijsko zastavo, ruska protidopinška agencija Rusada je šele pred kratkim spet dobila licenco Svetovne protidopinške agencije Wade, pri čemer mora izpolniti še nekaj pogojev.



