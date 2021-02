Kaj bo Fak pokazal na zasledovalni tekmi?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljše izhodišče v moški konkurenci ima Šved Martin Ponsiluoma, ki je dobil sprint. V paketu bosta šla dobrih 11 sekund za njim na progo Francoza Simon Desthieux in Emilien Jacquelin, a gre pričakovati, da ju bo že do prvega streljanja verjetno ujel prvi favorit sezone Johannes Thingnes Boe, ki ima dodatnih 10 sekund zaostanka in bo startal v paketu s četrtouvrščenim rojakom Johannesom Dalejem, ki ju je ločila vsega desetinke sekunde.

Manj kot pol minute zaostanka za zmagovalcem sprinta imajo Francoz Quentin Fillon Maillet, Norvežan Sturla Holm Laegreid, Šved Sebastian Samuelsson in še en Norvežan Tarjei Boe.

Slovenci se bodo potrudili predvsem za izboljšanje dosežka iz sprinta. V najboljšem položaju je Miha Dovžan, 25. po sprintu, ki bi z mirno roko na strelišču lahko pridobil še nekaj mest. Enako velja za Jakova Faka, ki bo skušal izboljšati 35. mesto.

SP v biatlonu, zasledovalna tekma (M)