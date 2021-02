Na zadnjem dejanju brez Slovenk

Ob 12.30 bo na sporedu ženska tekma. Glede na sezono je ena favoritinj Francozinja Julia Simon, ki je dobila zadnji tovrstni tekmi januarja v Oberhofu in Anterselvi. Uvod v Hochfilznu je pripadel Norvežanki Marte Olsbu Roeiseland.

Na stopničkah so bile letos še Nemka Franziska Preuss, Italijanka Dorothea Wierer, Švedinja Hanna Oeberg, Avstrijka Lisa Theresa Hauser in Norvežanka Tiril Eckhoff, ki je na Pokljuki že osvojila dva posamična naslova. Na Pokljuki so kolajne osvojile še Francozinja Anais Chevalier Bouchet, Belorusinja Hana Solo, Čehinja Marketa Davidova in Norvežanka Ingrid Landmark Tandrevold.

SP v biatlonu, skupinski štart (Ž)