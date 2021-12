Priložnost, da Slovenci popravijo vtis

Alpski smučarji so v preteklih dveh dneh v Beaver Creeku nastopili na dveh superveleslalomih za svetovni pokal, na obeh pa so slovenski smučarji ostali brez točk svetovnega pokala. Danes bodo novo priložnost iskali na smuku. Edini smuk do zdaj je dobil Avstrijec Matthias Mayer pred rojakom Vincentom Kriechmayrjem in lanskim zmagovalcem smukaškega seštevka, Beatom Feuzem.

Današnji smuk Američan Johan Clarey. S številko štiri bo nastopil Martin Čater, kot 27. bo štartal Boštjan Kline, številko 52 pa bo nosil Miha Hrobat.

V nedeljo bo v Beaver Creeku na sporedu še en smuk.