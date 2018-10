Avstrijsko smučanje na pragu novega spolnega škandala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ledenik Rettenbach nad Söldnom se je tri dni pred odprtjem nove sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju znašel v čvrstem snežnem primežu, zaradi česar je smučišče začasno zaprto. Organizatorje tradicionalnega dvojnega veleslalomskega programa nekoliko skrbi tudi vremenska napoved za konec tedna, ki ni najbolj obetavna. Vseeno pa prvi tekmi, na katerih se bosta Mikaela Shiffrin in domači matador Marcel Hirscher podala na pot branjenja velikega kristalnega globusa, (še) nista vprašljivi.

Odštevanje dni do začetka nove sezone pa še zdaleč ni edina smučarska tema v avstrijskim medijih. Prah namreč dviguje nova afera, ki jo je sprožil nemški tednik Spiegel. Ta je, potem ko je objavil, da ima dokumente, ki naj bi posilstva obtoževali portugalskega nogometnega zvezdnika Ronalda, pod podobno luč postavil Tonija Sailerja.

Posilil naj bi štirinajstletnico

Zgodba temelji na pričevanju danes 57-letne Avstrijke, ki želi ostati anonimna, kot pričevalki pa ji je novinar namenil ime Franziska Fuch. Trdi, da jo je Toni Sailer, eden od največjih junakov v zgodovini avstrijskega alpskega smučanja, 26. januarja 1975, ko je bila stara 14 let, posilil v hotelski sobi v Iglsu.

Sailer, ki je svojo uspešno tekmovalno kariero zaključil leta 1958, je takrat deloval kot trener v avstrijski reprezentanci. Po pričevanju Avstrijke naj bi ji v sobo prinesel kartico s svojim podpisom, nato zaklenil vrata in jo grobo posilil.

Toni Sailer (na fotografiji z ženo Monilo) leta 2006. Foto: Getty Images

Vrh ledene gore?

"Pri nas doma je bil nacionalni heroj, meni pa je uničil življenje," je za Spiegel dejala Avstrijka, za incident pa naj bi že tedaj vedel trener Charly Kahr, ki naj bi dogodek celo pomagal pomesti pod preprogo. Kahr, danes 85-letni upokojenec, se je sicer že na začetku leta znašel v odmevnem škandalu. Posilstva v šestdesetih letih preteklega stoletja ga je obtožila prav tako anonimna Avstrijka, ki je bila tedaj stara 16 let.

Iz avstrijske smučarske zveze so medtem že sporočili, da so sprožili notranjo preiskavo, skrb vzbujajoče pa je nizanje tovrstnih izpovedi. Spomnimo, lani je nekdanja avstrijska reprezentantka Nicola Spiess, poročena Werdenigg, v intervjuju za časnik Standard spregovorila o praksi spolnega nadlegovanja v sedemdesetih letih preteklega stoletja. Na novico o Sailerju se je odzvala z izjavo, da je to le vrh ledene gore.

Avstrijska (mega)zvezda

Toni Sailer sicer velja za eno največjih zvezd avstrijskega alpskega smučanja. Tekmoval je še pred uradno ustanovitvijo svetovnega pokala. Je pa zaznamoval zimske olimpijske igre 1956, kjer je osvojil kar tri zlate kolajne - v slalomu, veleslalomu in smuku. Zanj sanjsko je bilo tudi svetovno prvenstvo leta 1958 v Bad Gasteinu, kjer je osvojil tri zlate in srebrno kolajno.

Po zaključku tekmovalne kariere je svoj zvezdniški status okrepil še z igralsko kariero, s svojim imenom pa je služil tudi v smučarski industriji. Tesno je bil povezan tudi z organizacijo tekem v Kitzbühlu. Za posledicami raka pa je umrl 24. avgusta 2009.