Anže Lanišek je v kvalifikacijski seriji skočil 135 metrov, s 144,6 točke je končal na drugem mestu, boljši je bil le Poljak Dawid Kubacki s 137,5 metra in 145,6 točke. Tretji je bil Japonec Jukija Sato s 141 metri in 144,2 točke.

Med najboljšimi je končal tudi Cene Prevc, ki je skočil 136 metrov, zbral je 138,4 točke, to pa je bilo dovolj za osmo mesto. Peter Prevc je skočil 132,5 metra, zbral je 133,9 točke, to ga je uvrstilo na 19. mesto, tik za njim je bil s 130 metri in 132,6 točke Timi Zajc na 21. mestu.

Lovro Kos je skočil 130 metrov in je zbral 130,5 točke, kar je bilo dovolj za 26. mesto, na tekmo pa je s 124,5 metra in 116,4 točke skočil tudi Tilen Bartol na 47. mestu.

Pred kvalifikacijami je bil v prvi seriji uradnega treninga s 134,5 metra najboljši Rjoju Kobajaši, Zajc je s 127,5 metra imel 16. oceno, Lanišek pa s 119,5 metra 26. V drugi seriji je bil s 133,5 metra najboljši Marius Lindvik, Cene Prevc je imel s 127 metri 11. oceno, Lanišek pa s 124,5 metra 24.

Tekma bo na sporedu jutri ob 14.15.

