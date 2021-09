Vojna pri Norvežanih se nadaljuje, seli se na sodišče

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Razmere na Norveški smučarski zvezi so še vedno videti zelo nestabilne. V začetku tedna je bilo še videti, da je le prišlo do zasuka, vendar zdaj vodja smučarskih skokov Clas Brede Braathen vse skupaj seli na sodišče.

Sredi poletja je Clas Brede Braathen, ki je vodja smučarskih skokov v norveški reprezentanci že 17 let, prejel obvestilo norveške zveze, da po koncu olimpijske sezone z njim ne bodo podaljšali sodelovanja. Takrat se je omenjal spor z odgovornimi na krovni smučarski zveži, ki so Braathna obtožili nesprejemljivega vedenja, potem ko je kritiziral nadrejene zaradi neprimerne obravnave ženskih smučarskih skokov na Norveškem.

A zgodba naj bi bila širša. Decembra je Braathen od sindikata prejel pisno opozorilo glede obsojajočih medijskih izjav. V konfliktu je smučarska srenja stala na njegovi strani, medtem ko so sponzorji norveške ekipe izpostavili možnost, da z njim ne bodo podaljšali pogodbe.

V torek je zasedal odbor za skoke na Norveškem, na katerem so sklenili, da bi moral Braathen nadaljevati opravljanje svoje funkcije, a le športni vidik, medtem ko bi moral administrativne stvari prepustiti drugim.

Foto: Žiga Zupan/Sportida

Na Norveški smučarski zvezi še niso komentirali predloga, Braathen pa je dal javno vedeti, da bi lahko sprejeli kompromisen predlog.

V sredo je zgodba dobila nove razsežnosti. Braathen je namreč na okrožno sodišče v Oslu vložil tožbo zoper norveško zvezo. Zahteva namreč redno zaposlitev. "Ne more biti nekdo, ki opravlja funkcijo že 17 let, le sodelavec za določen čas. Takšne stvari se ne morejo dogajati med zaposlenim in delodajalcem," poudarja Christopher Beckham iz norveških sindikatov.

Braathen v svoji tožbi prav tako zahteva, da se lanskoletno pisno opozorilo razveljavi, pri čemer se sklicuje na svobodo govora. Hkrati obžaluje, da v skakalnem okolju pred novo sezono, v kateri so vrhunec olimpijske igre v Pekingu in za Norvežane domače svetovno prvenstvo v poletih v Vikersundu, primanjkuje miru.