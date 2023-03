Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Češki in poljski mediji so se jeseni razpisali o tem, da je češka policija sprožila iskalno akcijo za Antoninom Hajekom. Z družino naj bi bil zadnjič v stiku 2. oktobra, zadnjo informacijo o tem, kje je, pa so imeli na češkem veleposlaništvu v Kuala Lumpurju v Maleziji.

Po pisanju čeških medijev je imel Hajek osebne težave in naj bi se v Azijo zatekel po burnih poletnih ločitvenih postopkih.

Skoraj pol leta pozneje je češka smučarska zveza sporočila, da je Hajek umrl v 36. letu starosti. "Žalostna novica. Umrl je nekdanji odlični smučarski skakalec, češki rekorder in reprezentančni trener Antonin Hajek. Iskreno sožalje družini in prijateljem. Tondo, pogrešali te bomo," so zapisali na družbenem omrežju.

Smutná zpráva. 🖤 Zemřel bývalý vynikající skokan na lyžích, český rekordman a reprezentační trenér Antonín Hájek.

Čest jeho památce a upřímnou soustrast rodině a přátelům. 🙏

Tondo, budeš nám chybět. 🦅 pic.twitter.com/OfNnNADCtM — Czech Ski & Snowboard (@czeskisnowboard) March 10, 2023

Že več kot 12 let češki rekorder

Kariero je končal septembra 2015. Še danes drži češki rekord, na Letalnici bratov Gorišek v Planici je marca 2010 poletel 236 metrov, kar je bil takrat tretji najdaljši dosežek v zgodovini.

Dvakrat je bil povsem blizu odru svetovnega pokala, januarja 2010 je na Kulmu in v Saporu končal na četrtem mestu.