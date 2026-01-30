Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Petek,
30. 1. 2026,
8.00

Anja Mandeljc

Anja Mandeljc | Anja Mandeljc | Foto OKS/Aleš Fevžer

Anja Mandeljc

Foto: OKS/Aleš Fevžer

- rojena: 4. junij 1999
- poklic: študentka
- klub: Triglav Kranj
- trener reprezentance: Ola Vigen Hattestad
- discipline na OI: posamično, ekipno

Največji uspehi:
- OI:
59. mesto: Peking 2022, sprint prosto
66. mesto: Peking 2022, 10 km klasično

- SP:
8. mesto: Planica 2023, ekipni sprint (Eva Urevc)
11. mesto: Planica 2023, štafeta 4 x 5 km
21. mesto: Trondheim 2025, 10 km klasično
24. mesto: Trondheim 2025, 20 km skiatlon
28. mesto: Planica 2023, 10 km prosto

- svetovni pokal:
15. mesto: Engadin, 2025, mešana štafeta 4 x 7,5 km
16. mesto: Lahti, 2023, ekipni sprint
19. mesto: Les Rousses 2025, 10 km prosto
21. mesto: Davos 2022, 20 km prosto
22. mesto: Falun 2025, 20 km prosto
22. mesto: Les Rousses 2025, 20 km klasično
22. mesto: Dresden 2021, ekipni sprint
25. mesto: Oberstdorf 2023, 20 km prosto, zasledovanje
26. mesto: Oslo 2025, 20 km klasično
26. mesto: Oslo 2025, 10 km prosto
26. mesto: Cogne 2025, 10 km prosto
26. mesto: Engadin 2025, 20 km prosto
27. mesto: Lahti 2025, 50 km klasično
27. mesto: Val di Fiemme 2025, 20 km skiatlon
27. mesto: Oberstdorf 2023, 10 km klasično

- mladinske OI:
6. mesto: Lillehammer 2016, 5 km prosto

- izid sezone: 33. mesto, Trondheim 2025, 10 km prosto
- prisotnost na Instagramu: @anjamandeljc
- športni trenutek, ki je ostal najbolj v spominu: Nastop na 10 km prosto na domačem svetovnem prvenstvu v Planici 2023.
- zadnja knjiga ali film: Športni gen
- hobiji: peka
- moto/navdihujoč citat: "Nikoli ne odnehaj!"

Vir: STA
