Z Davidejem Brignonejem sta se spoznala na pripravah v Argentini, za njuno srečanje pa je na nek način "kriva" reprezentančna kolegica Ana Bucik, ki je na večerjo povabila Federico, ta pa je s seboj pripeljala svojega brata, je v intervjuju za Ekipo SN pripovedovala Andreja Slokar.

Foto: www.alesfevzer.com

"Sedela sva si nasproti in hitro sva se zaklepetala," se spominja 26-letna smučarka iz Ajdovščine. Priznala je tudi, da je bila v mlajših letih precej nastrojena proti Italijanom.

"Nisem jih prebavljala, vedno so bili tako glasni. Starša sta veliko hodila v Italijo in tudi govorila italijansko, kar me je vedno zjezilo. In potem sem spoznala Italijana in zdaj italijansko govorim več kot slovensko."

