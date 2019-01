Še en predčasen smučarski konec sezone

❌ // News - News - News // ❌ Leider ist meine Saison vorzeitig beendet! In Bormio, im 2. Abfahrtstraining, habe ich nach dem Sprung etwas im Knie gespürt. Allerdings hatte es sich in den nächsten Tagen bei den Rennen nicht schlecht angefühlt. Nachdem ich in den letzten Tagen beim Skitraining immer noch ein leichtes Ziehen im Knie verspürt habe, habe ich es jetzt vom Arzt anschauen lassen. Diagnose —> Kreuzbandriss im rechten Knie. Das war natürlich sehr schockierend und überraschend für mich. Ich werde nächste Woche operiert. Trotzdem richtet sich mein Blick schon wieder nach vorn. Ich werde alles geben, damit ich zum Saisonbeginn für den nächsten Winter wieder fit bin. 💪🏽 ———————————————————————————————————— Unfortunately my season is over. In Bormio, in the 2nd downhill training, I felt something in the knee after the jump. However, it felt not bad in the races in the following days. After having still an unwell feeling in the knee during the last few days of ski training, the doctor took a look at it. Diagnosis -> cruciate ligament rupture in the right knee. Of course that was very shocking and surprising for me. I will do everything to get ready for next season. Euer Andi

A post shared by Andreas Sander (@andi_sander) on Jan 5, 2019 at 2:41am PST