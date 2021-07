Anamarija Lampič v novo sezono z novim partnerjem

V času, ko so soji žarometov uprti v kolesarje, košarkarje in naše ostale športnike, katere kmalu čakajo poletne olimpijske igre, zimski športniki nekje v "zaodrju" trdo garajo, da pozimi pokažejo maksimum in razveselijo svoje številne navijače. Tudi šampionka Anamarija Lampič med letošnjimi pripravami ničesar ne prepušča naključjem , pa naj gre za trening ali za kopico ostalih dejavnikov, ki so še kako pomembni za vsakdan vrhunskega športnika. Zanesljivo mobilnost Anamariji Lampič in njenim kolegom reprezentantom med pripravami na sezono zagotavljajo Citroënova vozila. Vrhunska športnica iz Valburge b o po Citroënu C3 zdaj poti v pripravah na in med sezono premagovala s prostornejšim, uporabnim in vsestranskim Berlingom . Z njim bo še naprej "zmagovala" na razdaljah, pa naj gre za tiste v avtomobilu ali na tekaških smučeh.

Foto: Jan Lukanović

Pri smučarjih tekačih imajo pomembno in veliko vlogo tudi logistika, mobilnost in jekleni konjički. Slovenska reprezentanca v teku na smučeh vsako sezono z avtomobili prevozi Evropo po dolgem in počez. Zato je pomembno, da so vozila zanesljiva ter da se v njih počutijo udobno in varno. Treba je imeti takšna, ki služijo vozniku, ne pa obratno. Smučarska zveza Slovenije – panoga tek na smučeh in avtomobilska znamka Citroën z Avtohišo Kranj sta lansko jesen združili moči pri zagotavljanju vrhunskih mobilnih razmer za slovenske smučarske tekače s tem, ko sta podpisali sponzorsko pogodbo, v okviru katere bo blagovna znamka Citroën reprezentanci dve leti zagotavljala mobilnost. Francoska znamka, katere navdih so ljudje, sicer že celo stoletje stremi k drznosti, kreativnosti, inovativnosti, napredni tehnologiji ter udobni mobilnosti, dobro pa se tudi zaveda pomena podpore vrhunskih slovenskih športnikov. Zmage in športni uspehi so del njihovega DNK, blagovna znamka pa je vedno izstopala zaradi svoje sposobnosti, da se spopade z drznimi športnimi izzivi in jih osvoji. Ponosni so, da z vozili Citroën dodajajo košček v mozaik tudi na poti do vrhunskih dosežkov naših smučarjev tekačev. "V Avtohiši Kranj z veseljem spremljamo uspehe naših športnikov. Ponosni smo, da lahko z odličnimi in praktičnimi vozili Citroën pomagamo našim smučarjem tekačem na njihovi športni poti. Smo zvesti navijači in z njimi se veselimo vseh uspehov," je ob predaji avtomobila povedal Luka Garin, direktor Citroën Avtohiše Kranj. Filip Koren, direktor znamke Citroën za Slovenijo, pa ga je dopolnil: "Prepričani smo, da bo Citroën Berlingo s svojim drznim in odločnim karakterjem kos vsakodnevnim izzivom vrhunske športnice. S svojo vsestranskostjo, preverjenim Citroënovim udobjem in številnimi inovativnimi rešitvami pa bo poskrbel, da bo pot do novih zmag varna in prijetna."

Foto: Jan Lukanović

Anamarija Lampič je komaj čakala konec lanske sezone in prepotrebni počitek. "Do konca marca smo še naredili nekaj treningov, nato pa sem si od aprila do maja privoščila počitek. Težko si predstavljam dni brez športa, a po koncu sezone to vseeno potrebujem. Konec zime kar nekako vsi komaj čakamo, da si spočijemo, damo glavo na 'off'. Te pa hitro spet pričnejo 'preganjati' misli, želiš si in komaj spet čakaš treninge. Nekateri si za počitek vzamejo samo 14 dni, pa so spet nazaj, a jaz potrebujem mesec dni. Tudi takrat resda povsem ne odmislim športne aktivnosti, čas izkoristim tudi za tiste stvari, ki jih pozimi ne morem početi. Denimo, odpravila sem se na turno smuko, obilo aktivnosti v tistem času premora nadoknadim. Z majem smo nato postopoma pričeli s treningi, toliko, da se telo navadi. Bolj, kot gre proti zimi, bolj so treningi težki oziroma postajajo podobnim tekmam pozimi," uvodoma razloži Anamarija Lampič, ki si med premorom, pa tudi med sezono privošči tudi kakšen dan, ko ne počne nič.

"So dnevi, ki jih preživim tudi v postelji, čeprav sem tak tip, da ne morem prav dolgo spati. So dnevi, ko gledam samo filme in je to, to (smeh, op. p.). Pride tak dan tudi med sezono, sploh takrat, ko smo na daljših pripravah. Saj ne da drugače ne bi zmogel, ampak moraš imeti počitek, da si tudi zato kasneje boljši, da telo lahko normalno zdrži napore," pove.

Foto: Jan Lukanović

Prijetno-koristne priprave na morju

Anamarija Lampič je v pretekli sezoni nastopala zelo dobro. Odlično se je odrezala na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu, kjer je osvojila dve medalji. Kot pomembno novost je v lanski sezoni izpostavila dejstvo, da jo na vseh tekmah kot osebni pomočnik spremlja tudi njen življenjski partner Boštjan Klavžar, sicer tudi nekdanji tekač na smučeh. Z njim in bratom Janezom Lampičem, sicer članom moške smučarsko-tekaške reprezentance, se je nedavno mudila na, kot pravi sama, prijetno-koristnih pripravah na Korčuli.

Foto: Jan Lukanović

"Zimski športniki smo narejeni poleti. Tekme imamo resda pozimi, a veliko ljudi ne ve, da mi poleti veliko več trpimo kot pozimi (smeh, op. p.). Poletje in jesen sta tisti del leta, ko se moraš primerno pripraviti, telo 'nastaviti' na način, da boš lažje tekmoval, zmagoval. Priprave na morju mogoče nekomu izgledajo kot počitek, ampak temu še zdaleč ni tako (smeh, op. p.). Je kar 'natempirano', treningi so dolgi in garaški. Na Korčuli sem vstajala nekje med pet in pol šesto uro zjutraj, ko še ni vroče, kmalu zatem sledi prvi trening. Na Hrvaškem smo kombinirali treninge s kolesom in treninge s tekaškimi rolkami. Ko smo se vrnili v apartma, je sledil drugi zajtrk, sprostitev v morju in nato kosilo okoli 13. ure. Kuhali smo si večinoma sami, vsak dan je nekdo nekaj pripravil. Brat je skrbel za zajtrke, jaz za kosila, Boštjan pa za večerje. Kosila so bila seveda najbolj slastna (smeh, op. p.). Če si na morju in v dobri družbi je vsekakor lažje trenirati, delati. Uživam. Vsake priprave si skušamo narediti tako, da se imamo poleg treningov tudi sicer kar najbolje, da se hkrati tudi zabavamo. Tako tudi čas hitreje mine. In res. Tistih 15 dni na Korčuli je izjemno hitro minilo," pripoveduje Anamarija Lampič.

Foto: Jan Lukanović

Berlingo – novi športni partner na štirih kolesih

Anamarija Lampič se na bližnje evropske tekme z ekipo odpravlja s Citroënovimi potniškimi kombiji, ki od lanske jeseni smučarsko-tekaški reprezentanci omogočajo zanesljivo mobilnost. V okviru sodelovanja s Citroënom in Avtohišo Kranj se je smučarsko-tekaška šampionka lani prvič spoznala z novim Citroënom C3, letos pa je v uporabo prejela Berlinga. Ta ji dela družbo predvsem na njenih poteh po Sloveniji, uporablja pa ga tudi za prevoze na priprave, treninge v bližnje države. Z njim se je odpravila tudi na priprave na Korčulo. Kako se je Berlingo obnesel in zakaj se je odločila ravno zanj?

Foto: Jan Lukanović

"Vozilo sem si zaželela sama. Ko sem bila majhna, smo imeli v družini že Berlinga. Moram reči, da imam nanj izredno lepe spomine. Je res prostoren avtomobil, uporaben, praktičen, vsestranski. Berlingo je res tako velik, kot govorijo, in še prostornejši, kot se ga spominjam sama. Ni samo prevozno sredstvo, pač pa pravcati partner za športnika. Ko treniram, moram v avto pospraviti ogromno opreme. Če gremo na snežne priprave, so to smuči, te zavzamejo veliko prostora, pa palice, sama imam vedno s seboj veliko torbo s smučarskimi čevlji, masažno mizo, vsak ima, sploh če gremo v Skandinavijo za cel mesec dni, po dva kovčka. Poleti gredo z nami kolesa, masažne mize, rolke, palice, potovalke s čevlji, oblačili. Vse 'sorte' nabašemo v Berlinga. V našem primeru priprav na Korčulu se je vse pomnožilo še trikrat, saj se je priprav udeležil tudi brat in partner Boštjan. Boštjan sicer ni imel toliko kot jaz in Janez (smeh, op. p.). Ob prostornosti avtomobila sicer pomaga tudi dejstvo, da smo kot ekipa že kar usklajeni in hitri pri pakiranju. Se zgodi, da me dan pred odhodom pred pripravami še kdo vpraša, kdaj nameravamo spakirati vso opremo. Ampak mi vse skupaj pripravimo, kot bi mignil, pakiranje imamo že v malem prstu. Navadili smo se, ker smo veliko naokoli, točno vemo, kaj vzeti s seboj. Vse je premišljeno," razlaga.

Foto: Jan Lukanović

Mehkoba, dinamičnost in številna odlagalna mesta

Smučarska tekačica je s Citroënom in Berlingom zadovoljna tudi zato, "ker je mehak za voziti, dinamičen in ima veliko število odlagalnih mest v notranjosti". "Je pa res, da sem se morala malce navaditi na njegovo dolžino in širino. Sicer pa smo imeli v družini tudi kombi, sem se kar hitro navadila. Z njim sem tudi začela voziti (smeh, op. p.). Kljub temu, da bi se v Berlingu dalo tudi lepo prenočiti, prespati, se za to še nisem odločila. Sicer pa je to povsem preprosto. Če ne kompliciraš, je vse mogoče. Sicer pa sem tudi sama bolj preprosta, tako da z Boštjanom s tem ne bi imela težav. Sicer moram reči, da se poleti veliko več prevažamo z avtomobilom. Pozimi veliko potujemo kar z letalom, saj je tudi veliko tekem v Skandinaviji. Na tekme v sosednje države se odpravimo s kombiji," pravi.

"Največkrat se za volan na skupnih poteh usede moj partner Boštjan (Klavžar, op. p.). Si pa vožnje od časa do časa zaželim tudi sama. Takrat prevzamem krmilo, da ne pozabim voziti (smeh, op. p.). Zase bi rekla, da sem kar dobra voznica, resda pa bodo o tem znali več povedati drugi," razloži.

Foto: Jan Lukanović

In kaj pri avtomobilih sama najbolj ceni? "Nisem zahtevna (smeh, op. p.). Pri avtomobilu pozimi zelo cenim gretje volana in sedežev, mislim, da je to zdaj kar stalnica. To bi zelo pogrešala. Poleti pa je ključna klima (smeh, op. p.). Povezava bluetooth za poslušanje glasbe je prav tako zagotovo obvezna v kombiju, avtomobilu (smeh, op. p). Z ekipo imamo nekaj naborov pesmi, 'playlist'. Vsak pride enkrat na vrsto za didžeja (smeh, op. p.). Sicer pa poslušamo glasbo, ritme, ki nam v danem trenutku ustrezajo. Glasba je pri meni vsekakor del pomembne predpriprave na tekmo, pa tudi ko avtomobil uporabljam prostočasno. Cenim tudi dobre varnostno-asistenčne sisteme, ampak še vedno najbolj zaupam sebi. Posebej na avtocesti se poslužujem predvsem tempomata," odgovori Anamarija Lampič, ki je veliko na cesti tudi v prostem času. S partnerjem se rada odpravita na različne "roadtripe", v katerih raziskujeta Slovenijo in sosednje države.

Foto: Jan Lukanović

Več višinskih priprav

Po pripravah na prekrasnem hrvaškem otoku se je Anamarija Lampič vrnila v Slovenijo, v drugem julijskem tednu pa se je z Berlingom podala na priprave v Italijo. "V Italijo se odpravljamo za 12 dni na višinske priprave. Avgusta sledijo snežne priprave v Nemčiji. Konec avgusta bom na Švedskem, česar se zelo veselim, saj poleti v tej skandinavski državi še nisem bila. Komaj čakam. V septembru se ponovno odpravljamo v Italijo, vse poti, razen v Skandinavijo, pa bom prevozila z Berlingom," pravi Anamarija Lampič.

Foto: Jan Lukanović

To sezono se drži podobnih trenažnih principov kot pretekla leta. Razumljivo, zmagovalne formule se praviloma ne menja, je pa v trenažni proces dodala nekaj prilagoditev, ki se vežejo na lokacijo zimskih olimpijskih iger v Pekingu. Ker je prizorišče tekmovanja v smučarskem teku locirano na višini 1.700 metrov, njene letošnje priprave na sezono zaznamuje več višinskih kilometrov.

"Ustaljenim principom bomo nekaj dodali, nekaj pa odvzeli, a govorim o malenkostih. Vsi se ubadamo z višino, kako bo to vplivalo na naše telo, zaradi tega vidika tudi ni prav dobro, da bi v tej fazi preveč eksperimentirali s treningi. Sploh tekači imamo cilj med pripravami čim več časa preživeti na visoki nadmorski višini, tudi med sezono bo nekaj takih priprav. Vsekakor so olimpijske igre primarni, glavni cilj sezone – predvsem dober dosežek na individualnem ter ekipnem šprintu in v tem oziru v glavi tudi tempiram priprave," pove.

Foto: Jan Lukanović

Limite telesa spoznavaš vse življenje

Januarja bo smučarska tekačica gotovo kakšno tekmo tudi izpustila in se skušala dodatno pripraviti na tekme v Pekingu. "Vem pa, da ne treniram dobro samo jaz. Vse tekmovalke imajo enak cilj. Konkurenca ostaja ostra. Je pa res, da bodo tekme pokazale, kako dobro smo trenirali in kje smo. Na srečo me z optimizmom navdaja dejstvo, da vsako leto napredujem, tako da se ne bojim, da bi uspeh izostal, nisem nervozna. Vem, da sem že veliko naredila, tako da grem optimistično v novo sezono. Bo pa treba še garati in vložiti veliko truda. Po drugi strani pa nikoli ne veš. Lahko so občutki pri treningu dobri, pa se potem na tekmi izkaže, da si šel malce 'čez'. To je vedno lahko uganka. Vseskozi spoznavam svoje telo, nikoli pa ga v splošnem ne moraš poznati do potankosti. Do konca življenja spoznavaš telesne limite, meje, na novo spoznavaš, koliko počitka in napora prenese tvoje telo. Vse skupaj mi je res fascinantno, posebej vprašanje, koliko meja ima telo in kako daleč lahko greš. Gotovo lahko rečem, da v tem kontekstu iz sezone v sezono spoznavam nekaj novega," razmišlja Anamarija Lampič, s katero smo spregovorili še o pomenu psihološke priprave na tekmovanja ter pomenu dobrega vzdušja med treningi.

Foto: Jan Lukanović

"Rekla bi, da sem psihološko stabilna, trdna in da posebne pozornosti psihološkim pripravam na tekme v karieri zaenkrat nisem posvečala. A da je temu tako, gre veliko zaslug pripisati tudi celotni ekipi, družbi, v kateri se dobro počutimo. Pomembno je predvsem, da se nenehno pogovarjamo. Če ti kaj ni všeč, to poveš, če ti je hudo, daš to iz sebe. Komunikacija je ključna. Glavni namen tako treningov kot tudi tekem je, da sem sproščena in da pri tem uživam. To je najbolj pomembno. Da se počutiš varno, da si z ljudmi, s katerimi ti je lepo in ki te obenem znajo pobrati, potolažiti, izreči primerno besedo, ko imaš slab dan," sklene Anamarija Lampič.