Anamarija Lampič: Nekaj se mora spremeniti

Še posebej čaka torto svoje mame

Anamarija Lampič je trenutno še v Švici, kjer jo ta konec tedna čakata še dve tekmi v razdalji. Sama bi si sicer želela še kakšno tekmo več, a na mednarodni zvezi niso našli rezervnih terminov in lokacij. Kljub temu komaj čaka, da pride domov in se s svojimi najbližjimi poveseli in nazdravi letošnjim uspehom. Še posebej pa komaj čaka torto svoje mame.

Ni si mislila, da bo tako uspešna v letošnji sezoni. Foto: Guliverimage

Tudi sama si ni mislila

Lampičeva je na letošnjem svetovnem prvenstvu v posamičnem in ekipnem šprintu osvojila dve bronasti medalji, prav tako pa je postala najboljša šprinterka letošnje sezone. Pa je Anamarija izpolnila svoje letošnje cilje?

"Mislim, da sem stopila iz okvirjev in še sama nisem pričakovala, da bom tako dobra, kakor sem bila letos. Imam dve medalji s svetovnega prvenstva in še globus (mali kristalni globus v šprintu, op. p.). Na začetku sezone si tega ne bi mislila. To imam v žepu in sem zelo vesela," je uvodoma povedala Lampičeva, ki je na tekmah letošnjega svetovnega pokala kar šestkrat stala na stopničkah, če štejemo tudi ekipna šprinta.

Petra Majdič Foto: Vid Ponikvar

Z zadnjimi uspehi na svetovnem prvenstvu je v svojo vitrino skupno postavila še tretjo medaljo s svetovnih prvenstev. S tem je postala najboljša slovenska tekačica na svetovnih prvenstvih in prehitela tudi Petro Majdič, s katero se še ne želi primerjati. "Da, postala sem najboljša na svetovnih prvenstvih, ampak mislim, da je Petra (Majdič, op. p.) še vedno toliko pred menoj, da bom morala še veliko delati. Upam, da jo enkrat tudi ujamem."

Tudi sama se sprašuje, kdaj in kje bo dobila mali kristalni globus

Lampičeva je prvič v karieri osvojila mali kristalni globus v šprintu. Lani je bila v skupnem seštevku šprinta tretja in kar nekaj časa je trajalo, da je medalja prišla na njen domači naslov. Tekačica iz Valburge še danes ne ve, kdaj bo prejela mali globus.

"Tudi sama se sprašujem, ali mi ga bodo dostavili v nedeljo ali bo to trajalo kakšno leto in ga bodo skrivali po vsem svetu. Upam, da ga dobim v nedeljo. Torej, da ga dobim v roke in ga nikomur več ne dam," je s smehom na obrazu pripovedovala 25-letnica.

Anamarija Lampič meni, da bi se morala pravila nadgraditi. Foto: Guliverimage

"Da, začelo se je z menoj v Švici … "

Na SP v Oberstdorfu smo v moški kraljevski disciplini (50 kilometrov) videli pravo malo dramo, ko sta se Norvežan Johannes Hoesflot Klæbo in Rus Aleksander Boljšunov zapletla do te mere, da se je slednjemu zlomila palica in je izgubil možnosti za boj za svetovnega prvaka. Pozneje so Klaeba diskvalificirali, v tekaških krogih pa se je na račun tega razvila vroča debata. Na novega leta dan je imela podobno izkušnjo tudi naša tekmovalka, ki so ji v Müstairju v Švici odvzeli drugo mesto, potem ko naj bi med prehitevanjem ovirala švicarsko tekmovalko. Po vnovični pritožbi slovenskega tabora so ji potem vrnili srebrno medaljo. Ob tem se postavlja vprašanje, ali so pravila dovolj prilagojena današnjemu času, da ne bi več prihajalo do zapletov.

Primer Anamarije Lampič, ki se je pozneje končal v njen prid.

"Da, začelo se je z menoj v Švici … Zagotovo, Fis pravila so malo zastarela in bilo bi dobro, če bi jih začeli obnavljati in nadgrajevati. Vse gre naprej in mislim, da bi se morala nadgraditi tudi pravila. Smuča se drugače, kot se je včasih, tudi hitrosti so večje. Skratka, sem za to, da se nekaj spremeni. Težko pa rečem, kako bi se v tem primeru odločila. Nisem bila ravno pozorna in nisem šla v podrobnosti. Zagotovo bo to primer sprožil veliko polemik," je še dejala Lampičeva.