Anamarija Lampič: Meni gre vse po načrtih

Edini omembe vreden rezultat iz letošnje sezone v posamični konkurenci je z uvodne tekme svetovnega pokala v Ruki, kjer je bila Anamarija v klasičnem šprintu 15. Z zadnje tekme v svetovnem pokalu v švicarskem Davosu je v šprintu dosegla 33. mesto, medtem ko je na desetkilometrski razdalji zasedla 52. mesto. Za Lampičevo je namreč znano, da na začetku potrebuje nekaj tekem, da ujame pravi tekmovalni ritem. Pred kratkim je Nejc Brodar, glavni trener slovenske reprezentance, povedal, da bo morala Anamarija počasi pokazati, česa je sposobna.

Dober rezultat je dosegla le v Ruki. Foto: Vid Ponikvar

"Meni gre vse po načrtih. S tekmo v Ruki sem bila zelo zadovoljna, potem ko sem prejšnja leta začela slabo. Letos je ravno nasprotno, začela sem bolje, zdaj pa je forma nekoliko padla. Kar se tiče distance, se mi zdi, da sem v primerjavi z lanskim letom napredovala. Zaostanek za najboljšimi je manjši. Upam, da se bo forma do svetovnega prvenstva dvignila in da bom imela tudi nekaj sreče," je svoje uvodne tekme opisala naša sogovornica, ki še vedno trenira pod vodstvom italijanskega trenerja Stefana Saracca. Ta je bil še do lani prvi trener slovenske ekipe.

V Davosu je imela veliko smolo s smučmi. Foto: Žiga Zupan/Sportida

V Davosu je bila edina naša tekmovalka s slabimi smučmi

Tekačica iz Valburge pri Smledniku je potožila nad slabo pripravljenimi smučmi. Prvič se ji je zgodilo na tekmi svetovnega pokala v Lillehammerju, še večje razočaranje je doživela v Davosu, kjer je bila edina naša tekmovalka, ki je imela slabe smuči.

"Najboljše smuči, ki sem jih imela za mrzel sneg, smo uničili. Serviserji so jih dali na obnovo strukture in so jih, kot kaže, uničili. Tudi sama sem bila presenečena nad tem, saj sem to ugotovila šele v nedeljo. Moram priznati, da sem bila kar malo razočarana," je povedala Lampičeva, ki ne ve, ali bo v prihodnosti sploh še lahko uporabljala že omenjene smuči.

Težko je za serviserje kot tudi zanjo Anamarija Lampič trenira pod vodstvom italijanskega trenerja. Foto: Instagram/Getty Images

V tem primeru se je ponovno izkazalo, da se slovenska reprezentanca pri servisu smuči ne more primerjati z največjimi reprezentancami. "Zagotovo se pozna, da smo majhna ekipa. Večje ekipe imajo več serviserjev. Pravzaprav ima vsak serviser svojega tekmovalca, pri nas pa imajo trije serviserji celotno slovensko ekipo, tako da je težko zanje in tudi zame," je razlagala Lampičeva, ki že ima eno zmago v svetovnem pokalu.

Anamarija, ki je na tekmi svetovnega pokala prvič nastopila leta 2013, v prihodnjih tednih ne bo prav veliko počivala. "Za zdaj je v načrtu, da bom tekmovala celoten Tour de Ski. Upam, da vmes ne pride do kakšne bolezni ali prevelike utrujenosti. Načrt je, da pridem na vrh znamenitega Alpe di Cermisa."