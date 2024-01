Amundsen prepričljivo najboljši na turneji, Francozi slavili na zaključnem spektaklu

V skupnem seštevku je bil prepričljivo najboljši Amundsen, ki je imel pred današnjim nastopom 1:34 minute prednosti pred rojakom Erikom Valnesom in 1:42 pred še enim Norvežanom Martinom Loewstroemom Nyengetom.

Preostala Norvežana sta izgubila mesti na odru za zmagovalce, saj se je na drugo mesto prebil Nemec Friedrich Moch, na tretje pa Francoz Hugo Lapalus. Za Amundsenom sta zaostala 1:19,2 oziroma 1:32,8 minute.

Zadnjo etapo je Lapierre po dobrih 33 minutah dobil z 2,4 sekunde prednosti pred Mochom, tretji pa je bil Lapalus (+16,0). Amundsen je bil peti, zaostal pa je 30,2 sekunde, kar je bilo dovolj za ohranitev skupnega vodstva.

Francoz Jules Lapierre je dobil zadnjo etapo turneje s spektakularnim vzponom na Alpe Cermis. Foto: Guliverimage

Za Norveško je to sedma zmaga na prestižni turneji, ki poteka vse od sezone 2006/07, Amundsen pa je postal četrti Norvežan s tem dosežkom. Tri naslove ima med Norvežani zmagovalec zadnjih dveh izdaj Johannes Hoesflot Klaebo, ki pa je letošnjo turnejo izpustil zaradi bolezni. Rekorder po naslovih je Švicar Dario Cologna s štirimi.

Slovenska reprezentanca danes zaradi bolezni, ki je pred tem razredčila njene vrste, na startu ni imela svojega tekača. Turnejo so sicer v Dobbiacu 30. decembra začeli Miha Šimenc, Miha Ličef, Anže Gros in Vili Črv.

Tudi v ženski konkurenci ob 15.45 na startu ne bo Slovenk, potem ko sta Anja Mandeljc in Eva Urevc zaradi bolezni prav tako predčasno končali nastope. Najdlje je vztrajala Mandeljc, ki je odstopila pred drugo tekmo v Davosu.

Izidi, 10 km, prosto, skupinski start:

Moški:

1. Jules Lapierre (Fra) 33:00,7

2. Friedrich Moch (Nem) + 2,4

3. Hugo Lapalus (Fra) 16,0

4. Mika Vermeulen (Avt) 27,8

5. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 30,2

...

Novoletna turneja, vrstni red (7/7):

1. Harald Amundsen (Nor) 3:41:21,9

2. Friedrich Moch (Nem) + 1:19,2

3. Hugo Lapalus (Fra) 1:32,8

4. Martin Nyenget Loewstroem (Nor) 1:57,3

5. Beda Klee (Švi) 2:07,4

...

Vrstni red v svetovnem pokalu (16/34):

1. Harald Amundsen (Nor) 1302 točk

2. Erik Valnes (Nor) 1011

3. Paal Golberg (Nor) 957

4. Hugo Lapalus (Fra) 751

5. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 734

...

80. Miha Šimenc (Slo) 75

...