Nova priložnost za Žana Kranjca

Žan Kranjec bo danes ob 10. uri odprl čerti veleslalom sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju. Drugi Slovenec na startni listi, Štefan Hadalin, ima številko 44. Finale se bo začel ob 12.30.

Prvi dve veleslalomski preizkušnji sezone v Söldnu in Val d'Iseru je dobil Švicar Marco Odermatt. Včeraj je bil tretji, vodi pa tako v skupnem kot tudi veleslalomskem seštevku svetovnega pokala. Danes bo startal kot drugi. Takoj za njim se bosta na progo Gran Risa podala še Norvežana, Henrik Kristoffersen in Lucas Braathen, ki sta včeraj zasedla drugo in prvo mesto.

Naslednja tekma specialiste za tehnični disciplini čaka 22. decembra, ko se bodo pomerili na slalomu v Madonni di Campiglio, naslednji veleslalom pa bo 7. januarja v Adelbodnu v Švici.

Alta Badia, veleslalom, startna lista:

Vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Marco Odermatt (Švi) 696

2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 525

3. Lucas Braathen (Nor) 315

4. Matthias Mayer (Avt) 268

5. Vincent Kriechmayr (Avt) 252

6. Henrik Kristoffersen (Nor) 225

7. Alexis Pinturault (Fra) 212

8. Johan Clarey (Fra) 198

9. James Crawford (Kan) 197

10. Manuel Feller (Avt) 195

11. Žan Kranjec (Slo) 185

...

43. Martin Čater (Slo) 40

55. Štefan Hadalin (Slo) 29

57. MIha Hrobat (Slo) 27 Veleslalomski seštevek: 1. Marco Odermatt (Švi) 260 točk

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 185

2. Žan Kranjec (Slo) 185

4. Lucas Braathen (Nor) 179

5. Manuel Feller (Avt) 115

...

19. Štefan Hadalin (Slo) 29

