Kranjec na progo kot peti, kaj pa Nizozemec Hirscher in Brazilec Braaten?

Sezono svetovnega pokala 2024/25 v nedeljo odpirajo tudi alpski smučarji. Veleslalom na ledeniku Rettenbach nad Söldnom v Avstriji se bo začel ob 10. uri, finale z najboljšo trideseterico bo ob 13.00. Tekmo bo odprl branilec skupne zmage, Švicar Marco Odermatt, edini Slovenec na tekmi Žan Kranjec pa je danes izžrebal startno številko pet. Na startu bosta tudi povratnika v karavano Marcel Hirscher in Lucas Braathen.

Švicarski as Marco Odermatt, ki je v zadnjih treh sezonah dominiral v svetovnem pokalu in posvojil tri velike kristalne globuse, bo odprl veleslalomsko preizkušnjo v Söldnu. Za njim se bo na ledeniško progo podal Hrvat Filip Zubčić, nato Švicar Thomas Tumler in Norvežan Henrik Kristoffersen, kot peti pa bo startal že edini Slovenec Žan Kranjec.

Ljubljančan je bil v Söldnu že trikrat na stopničkah, v letih 2019 in 2021 tretji, leta 2022 pa drugi.

Na startu bosta dva nadvse zanimiva povratnika. Po tekmovalni upokojitvi leta 2019 se v karavano vrača avstrijski šampion Marcel Hirscher, osemkratni zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala, ki je v Söldnu zmagal leta 2014. 35-letnik letos zastopa Nizozemsko in se bo na progo podal kot 34.

Drugi povratnik je 24-letni Norvežan Lucas Braathen, ki se je upokojil leta 2023. Zdaj se vrača kot član brazilske reprezentance in bo startal kot 41. Oba povratnika sta se odločila zastopati domovini svojih mater, Braathen je prevzel tudi materin priimek in zdaj nastopa pod imenom Lucas Pinheiro Braathen.

Tekma se bo s prvo vožnjo začela ob 10. uri, finale bo ob 13.

Sölden, veleslalom (m), startna lista: 1. Marco Odermatt (Švi)

2. Filip Zuibčić (Hrv)

3. Thomas Tumler (Švi)

4. Henrik Kristoffersen (Nor)

5. Žan Kranjec (Slo)

6. Alexander Steen Olsen (Nor)

7. Loic Meillard (Švi)

8. Alexander Schmid (nem)

9. Luca De Aliprandini (Ita)

10. Gino Caviezel (Švi)

...

34. Marcel Hirscher (Niz)

41. Lucas Pinheiro Braather (Bra)

... Celotna startna lista.

Preberite še: