Lahko sploh kdo premaga izjemnega Švicarja?

Današnjo večerno tekmo pod žarometi v Schladmingu bo odprl Hrvat Filip Zubčić, trenutno drugi najboljši veleslalomist sezone, ki v seštevku te discipline za Odermattom zaostaja 160 točk. Na tretjem mestu v veleslalomskem seštevku je še vedno Avstrijec Marco Schwarz, ki pa je po padcu in poškodbi na treningu smuka v Bormiu konec lanskega leta že končal sezono. Tretje mesto tako napada slovenski adut Žan Kranjec, ki mora nadoknaditi še 44 točk zaostanka.

Kranjec, naš edini predstavnik na današnjem spektaklu, ima startno številko pet, na progo se bo podal takoj za prvim favoritom Marcom Odermattom. Kranjec je letos že dvakrat stal na odru za zmagovalce, na obeh veleslalomih v Alti Badii je bil tretji. Lani je v Schladmingu končal na šestem mestu.

Jutri bo v Schladmingu še slalomska tekma, konec tedna pa se bodo specialisti za hitri disciplini zbrali v Garmisch-Partenkirchnu na Bavarskem, kjer bosta v soboto in nedeljo na sporedu superveleslalomski preizkušnji. Naslednji veleslalom bo 10. februarja v Banskem v Bolgariji.

1. Filip Zubčić (Hrv)

2. Alexander Schmid (Nem)

3. Gino Caviezel (Švi)

4. Marco Odermatt (Švi)

5. Žan Kranjec (Slo)

6. Loic Meillard (Švi)

7. Henrik Kristoffersen (Nor)

8. Manuel Feller (Avt)

9. Stefan Brennsteiner (Avt)

10. Rasmus Windigstad (Nor)

11. Joan Verdu (And)

12. Atle Lie McGrath (Nor)

13. River Radamus (ZDA)

14. Filippo Della Vite (Ita)

15. Alexander Steen Olsen (Nor)

