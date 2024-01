Gut-Behramijeva do zanesljive zmage, Bucikova skočila med top15

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zmagovalka veleslaloma na Kronplatzu je najboljša veleslalomistka sezone Lara Gut-Behrami, ki je slavila z več kot sekundo prednosti. Švicarka se veseli 42. zmage svetovnega pokala. Drugo mesto sta si razdelili Alice Robinson in Sara Hector. Ana Bucik je v finalu z 21. mesta napredovala med petnajsterico in vknjižila drugi najboljši veleslalomski izid sezone. Neja Dvornik je bila prepočasna za finale.

Najboljša veleslalomistka te sezone, Švicarka Lara Gut-Behrami, je tudi na veleslalomu na Kronplatzu potrdila prevlado v tej tehnični disciplini. Veseli se tretje veleslalomske zmage, sicer pa pete v tej sezoni in 42. v karieri.

Gut-Behramijeva je že v prvi vožnji odskočila od tekmic. Pred najbližjo zasledovalko Novozelandko Alice Robinson je imela 59 stotink sekunde prednosti, pred tretjo Saro Hector pa 68. V finalu je zadržala prvo mesto, ciljno črto je prečkala z debelo sekundo prednosti in prednost v veleslalomskem seštevku pred tokrat šesto Federico Brignone povečala na 85 točk. Na tretjem mestu je Hectorjeva, na četrtem pa Mikaela Shiffrin, ki se je poškodovala pred dnevi in izpustila preizkušnjo v Italiji.

Najboljša trojica Foto: Guliverimage

Ana Bucik z drugim veleslalomskim rezultatom sezone

Točke je osvojila ena od dveh slovenskih predstavnic na štartu. Ana Bucik je po polovici - v prvem delu prve vožnje ji je kazalo odlično, a je v spodnjem delu izgubila kar nekaj časa - preizkušnje zasedala 21. mesto, v finalu pa pridobila nekaj mest in končala kot 15.

Po 11. mestu na uvodnem veleslalomu sezone v Söldnu je to njena druga najboljša uvrstitev v tej disciplini v tekočem tekmovalnem obdobju. Ana Bucik je zasedla 15. mesto. Foto: Guliverimage

"Zagotovo sem z zgornjimi deli bolj zadovoljna kot s spodnjim, sploh v prvem teku je bilo spodaj res preveč zaviranja oziroma nečistega smučanja, v drugi je bilo nekoliko več napadalnosti tudi v spodnjem delu. V lažjih delih se že dobro znajdem, imam pravo hitrost, v težkih mi pa še nekaj manjka in to bo treba izboljšati," je po finalu dejala Bucikova, ki je v veleslalomskem seštevku na 24. mestu.

Druga Slovenka Neja Dvornik je v cilj prve vožnje prišla s skoraj tremi sekundami zaostanka in bila s 33. mestom prepočasna za finale.

Konec tedna brez tekem

Alpske smučarke bi morale konec tedna tekmovati v hitrih disciplinah v Garmisch-Partenkirchnu, a so tekme zaradi pomanjkanja snega odpovedane. Znova bodo na delu 10. in 11. februarja, ko bosta v Andori veleslalom in slalom.