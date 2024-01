Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Petra Vlhova je na sobotni domači tekmi s poškodbo kolena končala to tekmovalno zimo. Foto: Guliverimage

Ko ima hudič mlade, pravi slovenski rek. Tako nekako se to zimo vrstijo poškodbe alpskih smučarjev. Marco Schwarz, Aleksander Aamodt Kilde, Petra Vlhova ... Poškodovali so se torej tudi najboljši. No, zdaj pa se je zgodilo še nekdanji vrhunski smučarki Nicole Hosp, ki je v Jasni smučala s kamero za avstrijsko televizijo.