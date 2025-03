Norvežan Henrik Kristoffersen je letos v Kranjski Gori doživel sanjski konec tedna, potem ko je v soboto zmagal že tekmo v veleslalomu, nato pa se je na najvišjo stopničko zavihtel še v nedeljskem slalomu. Norveško slavje je z drugim mestom dopolnil njegov rojak Timon Haugan, ki je zaostal 17 stotink, Avstrijec Manuel Feller, tretji na današnji tekmi, pa je za zmagovalcem zaostal za 23 stotink.

Podkorenska strmina je bil v nedeljskem slalomu veliko bolj prijazna do tekmovalcev, potem ko je ponoči pritisnil mraz. V prvi vožnji je proga zelo dobro zdržala, v drugi vožnji pa je bila nekoliko bolj mehka, a je vseeno zdržala.

Timon Haugan je bil tokrat drugi. Foto: Aleš Fevžer

Miha Oserban je odstopil v prvi vožnji. Foto: Filip Barbalić

Na štartu je bil edini slovenski predstavnik Miha Oserban. Osemnajstletni Črnjan ni prišel do cilja. Uvrstitev Korošca v drugo vožnjo bi bila na ravni senzacije. Te ni bilo. Debitiral je v soboto na veleslalomu, ki ga prav tako ni končal v cilju. Oserban je ta konec tedna sploh prvič nastopil v svetovnem pokalu, po veleslalomu pa v prvi vožnji odstopil tudi na slalomu.

"Vsekakor dobra izkušnja. Žal se je za mene malo prehitro končalo, a sem se vseeno nekaj naučil, da brezglavi napad ne gre, da je treba kdaj malo potaktizirati. Upam, da popravim svoje napake in grem z dobrimi mislimi naprej na mladinsko svetovno prvenstvo," je povedal v prvi izjavi 18-letni Korošec. "Za številko 68 sem imel kar dobro ohranjeno progo. Bila je kakšna luknja, linija. Na začetku sem začel bolj rezervirano, z glavo. Ko pa sem prišel v položnejši del, sem želel napasti, a me ja čakala prva past. To je bil tisti lok, kjer je bil izhod zelo na kratko. Malo sem preveč kot včeraj stopil na notranjo smučko in me je to stalo uvrstitve."

Rezultati, Kranjska Gora, slalom



1. Henrik Kristoffersen (Nor) 1:39.26

2. Timon Haugan (Nor) +0.17

3. Manuel Feller (Avt) +0.23

4. Loic Meillard (Švi) +0.24

5. Tanguy Nef (Švi) +0.36

6. Victor Muffat-Jeandet (Fra) +0.47

7. Fabio Gstrein (Avt) +0.58

8. Atle Lie McGrath (Nor) +0.82

9. Alex Vinatzer (Ita) +0.94

10. Clement Noel (Fra) +0.99

11. Istok Rodeš (Hrv) +1.11

12. Michael Matt (Avt) +1.17

13. Armand Marchant (Bel) +1.25

14. Albert Popov (Bol) +1.26

15. Dominik Raschner (Avt) +1.28

16. Marc Rochat (Švi) +1.39

17. Kristoffer Jakobsen (Šve) +1.41

18. Stefano Gross (Ita) +1.46

18. Luca Aerni (Švi) +1.46

20. Ramon Zenhäusern (Švi) +1.54

20. Adrian Pertl (Avt) +1.54

22. Billy Major (VB) +1.56

23. Steven Amiez (Fra) +1.62

24. Dave Ryding (VB) +1.67

25. Filip Zubčić (Hrv) +1.79

26. Sam Maes (Bel) +1.81

Preberite še: