V Kitzbühelu na vrsti še slalomisti, tudi s slovensko udeležbo

Po dveh spektakularnih dneh tekmovanj v hitrih disciplinah se v Kitzbühelu v Avstriji za točke svetovnega pokala merijo še najboljši slalomisti sveta. Slovenske barve brani Tijan Marovt, ki je izpustil zadnji slalom svetovnega pokala v Wengnu in točke FIS nabiral na tekmah nižjega ranga. Ima številko 63 in bo poskušal priti do prvih točk v svetovnem pokalu. Osmi slalom sezone ob 10.15.

Na treh od sedmih moških slalomov v tej sezoni svetovnega pokala je zmagal Francoz Clement Noël, tri so dobili Norvežani Henrik Kristoffersen, Timon Haugan in Atle Lie Mcgrath, v Madonni di Campiglio pa je 8. januarja za manjšo senzacijo poskrbel Bolgar Albert Popov. Kristoffersen vodi v slalomskem seštevku svetovnega pokala, drugi je Švicar Loic Meillard, tretji pa Noël.

Specialiste za tehnični disciplini nato do svetovnega prvenstva v Saalbachu (od 4. do 16. februarja) čakata le še veleslalom in slalom v Schladmingu (28. in 29. januar).

Kitzbühel, slalom (m), štartna lista:



1. Timon Haugan (Nor)

2. Henrik Kristoffersen (Nor)

3. Loic Meillard (Švi)

4. Clement Noël (Fra)

5. Linus Strasser (Nem)

6. Atle Lie Mcgrath (Nor)

7. Manuel Feller (Avt)

8. Dave Ryding (VBr)

9. Fabio Gstrein (Avt)

10. Steven Amiez (Fra)

11. Samuel Kolega (Hrv)

12. Kristoffer Jakobsen (Šve)

13. Daniel Yule (Švi)

14. Albert Popov (Bol)

15. Lucas Pinheiro Braathen (Bra)

…

63. Tijan Marovt (Slo)