Avtor:
Pe. M.

Nedelja,
15. 3. 2026,
7.30

Osveženo pred

23 minut

superveleslalom Martin Čater Miha Hrobat Courchevel alpsko smučanje

Alpsko smučanje, Courchevel, superveleslalom (m)

Bodo organizatorji uspeli izpeljati nedeljski superveleslalom?

Courchevel slabo vreme megla | Bodo v Courchevelu danes vendarle lahko izpeljali superveleslalom? | Foto Guliverimage

Bodo v Courchevelu danes vendarle lahko izpeljali superveleslalom?

Foto: Guliverimage

Alpski smučarji bi se morali v francoskem Courchevelu v soboto pomeriti na prvem od dveh superveleslalomov, a so preizkušnjo zaradi vremenskih razmer in močnega sneženja odpovedali. Ob 10.45 je v Franciji predvidena še ena superveleslalomska tekma, tudi z dvema Slovencema, a znova vremenska napoved ni najboljša.

Sportal Vreme ima vedno zadnjo besedo, Hrobat in Čater ostala brez tekme

Po petkovem smuku bi moral Courchevel v soboto gostiti odpovedano superveleslalomsko tekmo iz nemškega Garmisch-Partenkirchena, a so jo zaradi močnega sneženja, megle in posledično slabe vidljivosti odpovedali.

V nedeljo je na sporedu drugi predvideni superveleslalom na tem francoskem prizorišču, a tudi za nedeljo vremenska napoved ni ugodna. Štart je predviden ob 10.45, kot prvi pa naj bi se na progo podal Čeh Jan Zabystran

Marco Odermatt ima dva superveleslaloma pred koncem sezone 158 točk prednosti v seštevku discipline. Foto: Reuters

Na dobri poti do malega kristalnega globusa je Švicar Marco Odermatt (številka 10), ki ima v superveleslalomski razvrstitvi pred najbližjim zasledovalcem Vincentom Kriechmayrjem (številka 13) 158 točk prednosti.

Na tekmo sta prijavljena dva Slovenca, Miha Hrobat ima številko 21, Martin Čater pa 58.

Courchevel je zadnja postojanka v moškem delu svetovnega pokala alpskega smučanja pred finalom na Norveškem med 21. in 25. marcem.

Alpsko smučanje, Courchevel, superveleslalom (m), štartna lista:

1. Jan Zabystran (ČEŠ)
2. Mattia Casse (ITA)
3. Ryan Cochran-Siegle (ZDA)
4. Adrian Smiseth Sejersted (NOR)
5. Marco Schwarz (AVT)
6. Fredrik Moeller (NOR)
7. Giovanni Franzoni (ITA)
8. Nils Allegre (FRA)
9. Stefan Rogentin (ŠVI)
10. Marco Odermatt (ŠVI)
11. Stefan Babinsky (AVT)
12. Franjo von Allmen (ŠVI)
13. Vincent Kriechmayr (AVT)
14. Dominik Paris (ITA)
15. Raphael Haaser (AVT)
21. Miha Hrobat (SLO)
...
58. Martin Čater (SLO)

Vedran Pavlek
Sportal Po hudi aferi odstop enega vodilnih na smučarski zvezi
Are Julia Scheib
Sportal Rast odstopila, zmaga in mali kristal Scheibovi
Lindsey
Sportal Lindsey Vonn že na sobnem kolesu
Alexis Pinturault
Sportal Od smučanja se poslavlja tudi Alexis Pinturault
 
