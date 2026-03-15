Bodo organizatorji uspeli izpeljati nedeljski superveleslalom?

Alpski smučarji bi se morali v francoskem Courchevelu v soboto pomeriti na prvem od dveh superveleslalomov, a so preizkušnjo zaradi vremenskih razmer in močnega sneženja odpovedali. Ob 10.45 je v Franciji predvidena še ena superveleslalomska tekma, tudi z dvema Slovencema, a znova vremenska napoved ni najboljša.

Po petkovem smuku bi moral Courchevel v soboto gostiti odpovedano superveleslalomsko tekmo iz nemškega Garmisch-Partenkirchena, a so jo zaradi močnega sneženja, megle in posledično slabe vidljivosti odpovedali.

V nedeljo je na sporedu drugi predvideni superveleslalom na tem francoskem prizorišču, a tudi za nedeljo vremenska napoved ni ugodna. Štart je predviden ob 10.45, kot prvi pa naj bi se na progo podal Čeh Jan Zabystran.

Marco Odermatt ima dva superveleslaloma pred koncem sezone 158 točk prednosti v seštevku discipline. Foto: Reuters

Na dobri poti do malega kristalnega globusa je Švicar Marco Odermatt (številka 10), ki ima v superveleslalomski razvrstitvi pred najbližjim zasledovalcem Vincentom Kriechmayrjem (številka 13) 158 točk prednosti.

Na tekmo sta prijavljena dva Slovenca, Miha Hrobat ima številko 21, Martin Čater pa 58.

Courchevel je zadnja postojanka v moškem delu svetovnega pokala alpskega smučanja pred finalom na Norveškem med 21. in 25. marcem.