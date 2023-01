Nasmejana Ilka Štuhec z najboljšim rezultatom po več kot štirih letih

Slovenska smučarska šampionka Ilka Štuhec je bila v petek in soboto na obeh smukaških preizkušnjah v Cortini d'Ampezzo v središu pozornosti, potem ko je bila prvi dan druga, v soboto pa zmagala. V nedeljo se je spoprijela še s superveleslalomsko progo in odlično opravila tudi z njo ter potrdila dobro formo. S številko 37 se je uvrstila na 13. mesto, kar je njena najvišja superveleslalomska uvrstitev po zmagi v Val Gardeni decembra 2018. Junakinja dneva je postala Norvežanka Ragnhild Mowinckel.

Ilka Štuhec je bila edina slovenska smučarka na današnji tekmi. Na progo Olimpia delle Tofane se je podala s startno številko 37 in dobro smučala tudi v superveleslalomu. Ob prihodu v cilj je dvignila pest, potem ko je na semaforju zagledala rezultat 13. mesto.

Štuhčevi gre v tej sezoni veliko bolje sicer v smuku, v seštevku najhitrejše discipline se je po včerajšnji zmagi in petkovem drugem mestu povzpela tik pod vrh in zaostaja le še za vodilno Goggio, v superveleslalomih pa je do današnje tekme zbrala le 16 točk. A je z nedeljskim nastopom pokazala, da se ji forma dvguje tudi v tej disciplini in spet pozitivno presenetila širšo javnost.

Tekmo je odprla Francozinja Tessa Worley, startno številko šest pa je imela vodilna smučarka v skupnem seštevku svetovnega pokala Mikaela Shiffrin. Američanka je bila dobro na poti, vendar nato v spodnjem delu naredila napako in izgubila hitrost, posledično pa tudi z zaostankom prismučala v cilj. Najbolje je s progo opravila Norvežanka Ragnhild Mowinckel, ki je imela na koncu tri desetinke prednosti pred Avstrijko Cornelio Hütter, tretja pa je bila Italijanka Marta Bassino. Najboljša superveleslalomistka sezone do današnje preizkušnje, Italijanka Federica Brignone, ni imela pravega dne in ni bila zadovoljna s svojim nastopom. Sofia Goggia je zaradi sobotnega padca izpustila tekmo.

Cortina d'Ampezzo, superveleslalom (ž):

Na vsakem superveleslalomu te zime je bila druga zmagovalka. Prvega v Lake Louisu v Kanadi je dobila Švicarka Corinne Suter, v St. Moritzu v Švici je slavila Mikaela Shiffrin, na zadnjih dveh superveleslalomskih preizkušnjah v St. Antonu v Avstriji pa sta se na najvišjo stopničko odra za zmagovalce povzpeli Italijanka Federica Brignone in Švicarka Lara Gut-Behrami. Suterjeve danes ni bilo na startu, saj okreva po grdem padcu na petkovem smuku, pri katerem se k sreči ni huje poškodovala. V nedeljo je torej na vrsto prišel še čas za Mowincklovo.

Superveleslalomski seštevek svetovnega pokala (4/10): 1. Federica Brignone (Ita) 209 točk

2. Lara Gut-Behrami (Švi) 192

3. Elena Curtoni (Ita) 190

4. Ragnhild Mowinckel (Nor) 172

5. Corinne Suter (Švi) 158

6. Mirjam Puchner (Avt) 125

7. Romane Miradoli (Fra) 116

8. Ramona Siebenhofer (Avt) 116

9. Michelle Gisin (Švi) 114

10. Joana Hählen (Švi) 111

...

34. Ilka Štuhec (Slo) 16

Preberite še: