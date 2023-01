Ilka Štuhec po izjemnem uspehu: Enostavno sem čutila danes, da je ta dan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

32-letna Ilka Štuhec je po dolgih 49 mesecih znova zmagovalka na tekmi svetovnega pokala alpskih smučark. Šampionka iz Maribora je dan po drugem mestu naredila še en korak naprej in zmagala na smuku v Cortini d'Ampezzo. V prvi izjavi po zmagovalni vrnitvi je dejala, da je čutila, da gre za ta dan, ko je pripravljena. Ob Zdravljici se je predala čustvom, še bolj pa ob proslavljanju veličastne zmage.

"Po štirih letih in še skoraj malo več spet na vrhu. V bistvu ne vem, kaj bi sploh pametnega povedala, razen tega, da sem danes enostavno čutila, da je ta dan, da sem pripravljena, da vem, kaj vse moram narediti. Da se moram samo sprostiti, napasti in v tem uživati, kar se je na koncu tudi seštelo in pokazalo."

"Res sem zelo zelo vesela, ne vem, s katerimi drugimi čustvi bi to opisala. Vse skupaj je odlična nagrada, zahvala podpori, Kästleju, navijačem, vsem v bistvu, ki so mi stali ob strani, ko ves svet še ni vedel, da sem lahko spet prva," je dodala Mariborčanka.

V Cortini d'Ampezzo bo v nedeljo na sporedu še ženski superveleslalom. Štuhčeva je v Cortini d'Ampezzo že zmagala v tej disciplini. Superveleslalomsko konkurenco je na tem prizorišču premagala 29. januarja 2017.

