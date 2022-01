Odermatt vodi, Hadalin tik za 20-erico, Kranjec brez finala

S prvo vožnjo veleslalomske klasike v Adelbodnu, ki jo na prizorišču spremlja več kot deset tisoč gledalcev, je najbolje opravil vodilni smučar skupnega seštevka in veleslaloma Marco Odermatt, ki bo napadel še četrto veleslalomsko zmago to sezono. V finalu bomo videli enega Slovenca, Štefan Hadalin je 22., medtem ko je zmagovalec Adelbodna 2020 Žan Kranjec odstopil.

Lokalne oblasti so organizatorjem tekem v Adelbodnu prižgale zeleno luč, da so v izteku tudi gledalci. Več tisoč jih spremlja spektakularni veleslalom in za zdaj imajo veliko razlogov za zadovoljstvo. Najhitreje je s progo opravil domačin, najboljši veleslalomist sezone Marco Odermatt., ki je na štirih veleslalomih to sezono trikrat zmagal in bil enkrat drugi.

Švicar je odlično opravil predvsem s spodnjim delom proge, po prelomnici, ko je stopil vso prednost Alexisa Pinturaulta in prevzel vodstvo. Francoz na drugem mestu zaostaja 31 stotink, tretji je s pol sekunde zaostanka Hrvat Filip Zubčić, povsem blizu je še Francoz Mathieu Faivre (52 stotink zaostanka). Za njim so zaostanki precej višji, peti Manuel Feller zaostaja že +1.17 sekunde.

Štefan Hadalin je po prvi vožnji 22. Foto: Guliverimage Nastopila sta dva Slovenca. V finalu bomo videli enega, Štefana Hadalina, ki se je sredi tedna na Sljemenu vrnil na tekmovališča, potem ko več kot mesec in pol zaradi bolečin v hrbtu ni tekmoval. Vrhničan je ciljno črto prečkal s skoraj štirimi sekundami zaostanka, kar je ob prihodu v cilj zadoščalo za 17. mesto. Pozneje ga je nekaj smučarjev še prehitelo, tako da bo napadel z 22. mesta.

Ničla Kranjca

Žan Kranjec je odstopil. Foto: Guliverimage Žan Kranjec, ki ima na Adelboden lepe spomine, saj je tu pred dvema letoma dosegel svojo drugo zmago v svetovnem pokalu, tokrat nima razlogov za zadovoljstvo. Tik pred tretjim vmesnim časom in prelomnico je odstopil in ostal brez uvrstitve.

Zahtevna proga je zahtevala kar nekaj žrtev, skupil jo je Luca De Aliprandini, ki je bil s številko sedem zelo hitro na poti, a je padel. Tekma je bila nekaj minut prekinjena, Italijan se je naposled le odpeljal sam v dolino, a v bolečinah.