Znane prve tri četrtfinalistke OP Francije

Italijanka Martina Trevisan, Kanadčanka Leylah Fernandez in Američanka Cori Gauff so prve četrtfinalistke OP Francije. Danes se bosta za četrtfinalno vstopnico pomerili še Švicarka Jil Belen Teichmann in Američanka Sloane Stephens.