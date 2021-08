Zidanškova se poslavlja od Chicaga tudi v konkurenci dvojic

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je skupaj s soigralko, Švicarko Viktorijo Golubic izgubila v prvem krogu med dvojicami v Chicagu. Na turnirju z nagradnim skladom 200.160 evrov sta bili s 6:2, 6:4 boljši Ukrajinka Nadija Kičenok in Romunka Raluca-Ioana Olaru.

Dvoboj je sicer trajal natanko uro in pol, a je bil odigran v dveh dneh. V noči s ponedeljka na torek je bil namreč pri vodstvu Ukrajinke in Romunke z 1:0 v nizih dvoboj prekinjen.

Po današnjem nadaljevanju sta Kičenokova in Olarujeva prišli do dveh odvzemov servisa prednosti (5:2), na koncu pa sta uspeli ustaviti zadnji nalet Slovenke in Švicarke ter izkoristili drugo zaključno žogo.

Hercogova ponoči v Clevelandu

V noči na sredo bo v Clevelandu v drugem krogu igrala Polona Hercog, edina preostala slovenska predstavnica na turnirjih serije WTA ta teden. Pomerila se bo proti Romunki Irini Begu.