Zgodovinski dvoboj za veliki finale, kje so meje naših igralk?

Slovenske teniške igralke v soboto na zaključnem turnirju pokala Billie Jean King (BJK) v Sevilli čaka zgodovinski dvoboj, potem ko se bodo v polfinalu pomerile z reprezentanco Italije. Obeta se prava teniška poslastica. Dvoboj se začne ob 10. uri zjutraj. Slovenke in Italijanke se v tem tekmovanju do zdaj še niso pomerile med seboj. Pari dvobojev bodo znani uro pred tekmo.

Slovenija – Italija 0:0 Morebitna posamična para med Slovenijo in Italijo: Kaja Juvan (Slo) - Martina Trevisan (Ita)Tamara Zidanšek (Slo) - Jasmine Paolini (Ita)

Po zaslugi Tamare Zidanšek in Kaje Juvan, se je slovenska teniška reprezentanca prvič v zgodovini Slovenije uvrstila v polfinale tega prestižnega turnirja, potem ko so v skupinskem delu premagala Avstralijo, v petek so proti Kazahstanu, a je bil poraz z 1:2 dovolj, da so naše dosegle polfinale in zgodovinski dosežek v slovenskem tenisu.

Slovenska teniška ekipa. Foto: ITF

V slovenski ekipi skrivnosti ni

V slovenski reprezentanci ni nobenih skrivnosti, saj bo kapetan Andrej Kraševec računal predvsem na Tamaro Zidanšek (100.) in Kajo Juvan (104.), ki sta na zaključnem turnirju osvojili vse odločilne točke za uvrstitev v polfinale. Slovenske barve branijo še Veronika Erjavec (183.), Nina Potočnik (543.) in Ela Nala Milić (1024.).

Italijanke so imele dan več za počitek. Foto: Reuters

Italijanke imajo eno prednost

Na drugi strani so Italijanke v skupini D premagale najprej Francijo, nato pa še Španijo in suvereno osvojile prvo mesto v skupini. Tudi pri Italijankah je jasno, da bosta med posameznicami imeli glavno vlogo Jasmine Paolini, trenutno 29. igralka sveta, in Martina Trevisan 44. igralka sveta. Med dvojicami pa se je v prejšnjih dveh dvobojih italijanska kapetanka Tathiana Garbin odločala za različni kombinaciji. Italijanska kapetanka lahko računa še na Elisabetto Cocciaretto (52.), Lucio Bronzetti (64.), Lucrezio Stefanini (119.). Prednost Italijank je, da imajo dan več počitka, kot naše igralke.

Kaja Juvan in Tamara Zidanšek Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Kaja Juvan in Martina Trevisan sta do zdaj igrali en medsebojni dvoboj. Srečali sta se leta 2020 na turnirju v Palermu na pesku, kjer po dveh nizih slavila naša igralka. "Te tekme se ne spominjam zelo dobro. Mislim, da je kot igralka zelo zrasla. So zelo povezana ekipa, kar je pomembno na tem tekmovanju. Mi se bomo skušali pripraviti. Mislim, da ji lahko pariram. Bomo videli. V tekmo gremo brez predaje," je v petek na novinarski konferenci glede svoje morebitne nasprotnice povedala 22-letna Juvanova.

Tamara Zidanšek in Jasmine Paolini sta do zdaj igrali dva medsebojna dvoboja (2016, 2019), oba je dobila Italijanka. Konjičanka je prepričana, da jo v soboto čaka zahteven dvoboj. "Spremljala sem njen razvoj. Jutri me čaka zelo težka tekma. Tudi jaz igram dobro in veselim se tega dvoboja. Je ena najboljših igralk," je bila iskrena o svoji nasprotnici trenutno naša najboljša igralka,