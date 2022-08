Želi si, da bi že prej več vedela o denarju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Teniška igralka Serena Williams je pred časom razkrila, da je vedno stremela k temu, da je "obračala" denar. In še vedno se zelo dobro spominja očetovega nasveta.

V nedavnem intervjuju za Cash App je razkrila, da je vedno želela zaslužiti denar. Ko so jo vprašali, kaj si je kupila za prvi honorar, se je spomnila, da je vedno razmišljala, kako bi nekaj malega tudi zaslužila. "Kupila bi si škatlo krofov in vsakega posebej prodala. Škatla je 99 centov, jaz pa bi vsakega prodala za 25 centov. Vedno sem poskušala 'obračati' in zaslužiti denar," je uvodoma povedala Williamsova, ki je v svoji karieri samo s turnirskimi nagradami zaslužila okrog 94 milijonov dolarjev (94,6 milijona evrov).

"To sem si zapomnila za vse življenje"

Še zelo dobro se spominja očetovega nasveta, ki ga je razkrila v pogovoru za nekdanjim košarkarjem lige NBA Jayem Williamsom. "Moj oče je vedno govoril, da športniki izgubljajo svoj denar. Vedno je dejal, da kako pomembno je, da ne izgubljaš svojega denarja, ko ga enkrat dobiš. In da ne kupiš vsega, kar vidiš. To sem si zapomnila za vse življenje."

Že danes svojo hčerko uči osnov financ. Foto: Guliverimage

Čeprav si je ena najboljših teniških igralk vseh časov zapomnila ta nasvet, odkrito pove, da bi se želela prej naučiti, kako poteka bančništvo. "Torej, kaj se zgodi z denarjem na varčevalnem računu v primerjavi z denarjem na tekočem računu, in kaj, če svoj denar vložite v banko. Tega sem se naučila veliko pozneje. Resnično bi si želela, da bi se tega naučila prej. Da bi lahko prej poskrbela za to, da bi denar 'delal zame' na različne načine."

Američanka ima sicer tudi svoj sklad in vlaga v druga podjetja, že danes pa želi hčerko Alexis Olympio naučiti nekaterih finančnih osnov.

Serena Williams je letos igrala le štiri dvoboje. Zbrala je eno zmago in tri poraze. Foto: Reuters

Po OP ZDA naj bi se poslovila

23-kratna zmagovalka turnirjev za grand slam je pred kratkim sporočila, da končuje svojo športno kariero. Kot kaže, bo njen zadnji turnir na OP ZDA, kar pomeni, da bi bil lahko vsak njen naslednji dvoboj zadnji.