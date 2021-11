Že v popoldanskih urah se obeta poslastica. Kakšno je stanje Italijana?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na finalnem turnirju najboljše osmerice bodo v torek v rdeči skupini igrali drugi krog. Sprva se bosta udarila Daniil Medvedjev in Aleksander Zverev, v večernem dvoboju pa bosta igrala Matteo Berrettini in Hubert Hurkacz.

V prvem dvoboju dneva se bosta udarila igralca, ki sta že zmagala na tem prestižnem turnirju. Daniil Medvedjev brani lansko zmago, medtem ko je Aleksander Zverev na finalnem turnirju zmagal leta 2018. Dvoboj med Rusom in Nemcem bo prava poslastica. Tako kažejo tudi medsebojni dvoboji – do zdaj sta igrala desetkrat in vsak je zmagal po petkrat. Oba imata iz prvega obračuna zabeleženo zmago.

Matteo Berrettini je prvi dvoboj zaradi poškodbe predal. Foto: Guliverimage

Glede drugega dvoboja pa se postavlja vprašanje, v kakšnem stanju je domačin Matteo Berrettini, potem ko je je moral prvi dvoboj proti Zverevu predati. Hubert Hurkacz pa je moral v uvodnem dvoboju po treh nizih priznati poraz Medvedjevu. Za oba igralca je to pomemben dvoboj, saj le z zmago ohranjata upanje, da se uvrstita v izločilne dvoboje. Statistika medsebojnih dvobojev je 2:1 za Berrettinija.

Rdeča skupina, 2. krog Daniil Medvedevjev (Rus, 2) - Aleksander Zverev (Nem, 2)

Matteo Berrettini (Ita, 6) - Hubert Hurkacz (Pol, 7)