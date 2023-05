Že v nedeljo prvi škandal v Parizu: "Povedala sem, kaj bom to naredila"

V nedeljo, prvi dan teniškega OP Francije, je že prišlo do neljube situacije med Belorusinjo Arino Sabalenko in Ukrajinko Marto Kostjuk, potem ko se slednja po končanem dvoboju zaradi vojne v Ukrajini ni želela rokovati s svojo nasprotnico.

Šla sta ena mimo druge. Foto: Guliverimage Dvoboj je po dveh nizih dobila Arina Sabalenka, potem ko je slavila z izidom 6:3 in 6:2. Že začetek dvoboja je bil nenavaden, saj se igralki nista skupaj fotografirali ob mreži. Marta Kostjuk je že pred časom dejala, da zaradi vojne v Ukrajini ne želi imeti nobenih stikov z ruskimi in beloruskimi igralkami. Zaradi tega se po končanem dvoboju igralki na mreži nista pozdravili, ampak sta šli ena mimo druge. Občinstvo nad to potezo Ukrajinke ni bilo najbolj navdušeno. S tribun je bilo slišati glasne žvižge.

Kmalu za tem se je oglasila šele 20-letna Kostjukova, ki je dejala, da je že pred tem povedala, kaj bo naredila. "Ne vem … Želela bi videti te ljudi, kako se bodo odzvali deset let po tem, ko se bo vojna v Ukrajini končala. Zaradi tega se zagotovo ne bodo dobro počutili. Povedala sem, kaj bom naredila, in ne vem, zakaj so ljudje mislili, da si bom premislila," je mlada Ukrajinka komentirala žvižganje s tribun.

Trenutno 39. igralka sveta je na novinarski konferenci med drugim tudi povedala, da je Sabalenka izjavila, da jo sovraži. Sama je to odločno zanikala in dejala, da je ne spoštuje zaradi njenega stališča do vojne.

Sprva je mislila, da žvižgajo njej

Na vso situacijo se je odzvala tudi Arina Sabalenka, ki najprej ni razumela, kaj se dogaja na igrišču, potem ko je občinstvo začelo žvižgati. "Vemo, da se Ukrajinke ne želijo rokovati z nami. To zame ni bilo nobeno presenečenje, a za občinstvo je verjetno bilo. To so videli kot nespoštovanje do mene kot igralke. Zaradi tega so ji žvižgali. Sprva sem mislila, da žvižgajo meni. Bila sem zmedena in spraševala sem se, kaj naj naredim. Potem sem šele dojela, kaj se dogaja," je sprva povedala Sabalenka, ki je priznala, da do neke mere razume ukrajinske igralke. "Tega ne jemljem osebno. Ni si tega zaslužila."

Seveda so Belorusinjo, ki je zmagala letošnji OP Avstralije, vprašali, zakaj ne pove svojega stališča glede vojne v Ukrajini. Odgovorila jim je, da nihče ne podpira vojne, niti ruski niti beloruski športniki.

"Kako lahko podpiramo vojno? Normalni ljudje tega ne bi nikoli podpirali. Zakaj moramo govoriti te stvari? Saj je to jasno. Seveda, da ne podpiramo vojne. Če bilo lahko vplivali na katerokoli vojno in bi jo lahko ustavili, bi to naredili. Na žalost to ni v naših rokah," je še povedala 25-letna teniška igralka.

