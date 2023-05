Brez stiska rok in žvižgi na prvem dvoboju Roland Garrosa

Arina Sabalenka Foto: Reuters Na igriščih Roland Garrosa se je začel drugi grand slam sezone. Enega prvih dvobojev OP Francije sta odigrali Ukrajinka Marta Kostjuk in Belorusinja Arina Sabalenka, aktualna prvakinja Odprtega prvenstva Avstralije. Gladko s 6:3 in 6:2 je zmagala Sabelenka, ki sicer živi na Floridi, a se nekaj tekmic z njo noče rokovati. Med njimi je tudi Kostjukova, ki želi, da ruski in beloruski športniki javno obsodijo ruski napad na Ukrajino. In tako po porazu v prvem krogu Kostjukova ni segla Sabalenki v roke, le odkorakala je mimo nje. S tribun so se slišali žvižgi. Sabalenka se je občinstvu priklonila, ker je najprej napačno mislila, da žvižgajo njej. Ko je dojela, da so žvižgali Ukrajinki, njej pa izkazali podporo, je bila vidno ganjena.

Aryna Sabalenka taking a bow.



Marta Kostyuk is being booed after the match for not shaking hands.



There’s a lot happening at Roland Garros right now. pic.twitter.com/TWHdQhB4Ue — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 28, 2023

Marta Kostjuk Foto: Reuters Sabalenka je pred tekmo večkrat izjavila, da bi končala rusko agresivno vojno, če bi lahko, in dejala, da je "v redu, da razume, če jo Kostjuk sovraži". Po dvoboju je 25-letnica povedala, da je bil dvoboj zanjo zelo težak in čustven. V nasprotju s številnimi drugimi športi lahko igralci iz Rusije in Belorusije tekmujejo v tenisu, ker veljajo za neodvisne od svojih držav. Po lanski izključitvi bodo lahko igrali tudi v Wimbledonu.

Pozno popoldne igra Zidanškova

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je leta 2021 na OP Francije poskrbela za presenečenje, ko se je prebila v polfinale tega prestižnega turnirja. Letos se je na glavni turnir uvrstila skozi kvalifikacije. Njena nasprotnica v prvem krogu bo 19. igralka sveta, Kitajka Šinven Dženg. Za igralki bo to prvi medsebojni dvoboj.

OP Francije, 1. krog (WTA), zanimivejši dvoboji:



Marta Kostjuk - Arina Sabalenka (2) 3:6, 2:6

Tamara Zidanšek - Šinven Dženg (19)

Alize Cornet - Camila Giorgi

Maria Sakkari (8) - Karolina Muchova

Danielle Collins - Jessica Pegula (3)

Preberite še: