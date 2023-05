Že prvi dan zanimivi dvoboji, kaj lahko stori mladi Američan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Stefanos Cicipas je to leto postavljen kot peti nosilec turnirja. Že v prvem krogu ga čaka zanimiv dvoboj proti Čehu Jiriju Veselyju. Grk je v tej sezoni pokazal zelo dobro formo, potem ko je v sezoni zmagal 27 od 35 tekem, med drugim se je uvrstil tudi v finale odprtega prvenstva Avstralije.

Na pesku je letos zabeležil je 17 dvobojev dosegel 13 zmag. Na turnirju v Barceloni, kjer je prišel do finala, je izgubil proti Carlosu Alcarazu. Jirij Vesely letos ni ravno veliko igral, potem ko je prvič stopil na igrišče šele aprila. Na turnirju Challenger v Ostravi se je uvrstil v četrtfinale.

Na igrišču Suzane Lenglen bo igral Andrej Rubljev, sedmi nosilec turnirja in lanski finalist Roland Garrosa. Njegov nasprotnik bo Srb Laslo Đere. Do zdaj sta igrala tri medsebojne dvoboje in vse tri je dobil Rus.

Na delu bo tudi Ben Shelton šele 20-letni zvezdnik generacije #NextGenATP. Američan je letos odigral sedem turnirjev na pesku. Tokrat bo njegov nasprotnik Italijan Lorenzo Sonego, ki se bo skušal mlademu igralcu maščevati za letošnji poraz v Cincinnatiju.

Zanimivi dvoboji:



Jiri Vesely - Stefanos Tsitsipas (5)

Adrian Mannarino - Ugo Humbert

Laslo Đere - Andrej Rubljev (7)

David Goffin - Hubert Hurkacz (13)

