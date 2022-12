Zanimanje je izjemno. Kaj bo Becker povedal o izkušnji v zaporu?

Britanske oblasti so nekdanjega nemškega teniškega zvezdnika aprila v Londonu obsodile na dve leti in pol zapora, ker je pred stečajnimi upravitelji prikril milijonsko premoženje. Foto: Reuters

Kot kaže, bo povedal veliko zanimivega

Prejšnji teden je v javnost prišla novica, da bodo Borisa Beckerja, nekdanjega vrhunskega teniškega igralca, izpustili iz zapora Huntercombe in ga izgnali iz Velike Britanije. Britanske oblasti so nekdanjega nemškega teniškega zvezdnika aprila v Londonu obsodile na dve leti in pol zapora, ker je pred stečajnimi upravitelji prikril milijonsko premoženje. Po nekaj več kot sedmih mesecih prestajanja zaporne kazni so ga zdaj izgnali iz Velike Britanije. Na Otok pa ne bo smel vstopiti naslednjih deset let.

Legendarni nemški športnik je že v Nemčiji, kjer naj bi danes dal intervju, vreden 435 tisoč funtov (498 tisoč evrov). Zanimanje zanj je izjemno. Skrivnosti intervjuja so stroge varovane, a po pisanju častnika Daily Mail, je 55-letni Becker med drugim opisal, kako je bil v skupni celici zaprt z morilci in posiljevalci.

"Jasno je povedal, da ni imel nobenih privilegijev. Mislim, da je zaradi zapora, ločitve od družine in prijateljev resnično razmišljal o svojem življenju." Foto: Guliverimage

Voditelj in novinar Steven Gatjen je nekdanjega prvega igralca trikrat obiskal v zaporu. Pred intervjujem je razkril, da je Becker v zaporu izgubil precej kilogramov in da ga je nekoliko presenetilo, ko ga je videl nasmejanega. "Med pogovorom se mi je zdel presenetljivo vesel. Kot nekdo, ki ima veliko časa za razmišljanje."

Po besedah Gatjena je bil zelo čustven, sploh takrat, ko je razlagal o času, ki ga je preživljal zaporu Wandsworth. Tam niso zaprti le zaporniki, ki so zagrešili finančne goljufije, ampak tudi spolni prestopniki, morilci in tisti, ki so zagrešili velike rope.

"Boris Becker mi je povedal, da ga je bilo strah, kako bo v skupni celici. Prve štiri dni je bil sam v celici, dnevno pa je imel le eno uro izhoda. V tem času ni šel pod prho, saj ni vedel, kje se to v zaporu sploh počne. Po prvih štirih dneh je bil njegov cilj, da pride ven in da dela. Želel si je le svežega zraka. Dejal, da bi naredil vse za to in da zaradi svoje prepoznavnosti ni imel nobenih privilegijev."

"Jasno je povedal, da ni imel nobenih privilegijev. Mislim, da je zaradi zapora, ločitve od družine, prijateljev resnično razmišljal o svojem življenju. Imel sem vtis, da ga je ta izkušnja res sesula. Ko sva se srečala v zaporu, sem imel občutek, da pred mano sedi nekdo, ki išče nov začetek."

Foto: Guliverimage

Vse je pustil sojetnikom, vzel je le fotografije

Zadnji dnevi so bili zanj zelo stresni, saj do zadnjega ni vedel, ali ga bodo dejansko deportirali iz Velike Britanije. Za zasebni letalski prevoz je poskrbela televizijska postaja. Ti so ga odpeljali v München, kjer bodo z njim posneli intervju.

Pri Daily Mailu so še ekskluzivno razkrili, da se mu je tako mudilo iz zapora, da je svoja oblačila, obutev in knjige razdal sojetnikom. S seboj je odnesel le fotografije svoje partnerice Lilian de Carvalho Monteiro in svojih otrok.

Njihov vir je še dejal, da je življenje v zaporu Borisa zelo spremenilo in da je spoznal, kakšno srečo je imel v življenju v primerjavi z nekaterimi drugimi ljudmi v zaporu. Zato želi popraviti svoje napake in začeti življenje znova.

Boris Becker je nekaj let zelo uspešno sodeloval z Novakom Đokovićem. Foto: Guliverimage/Getty Images

Kaj bo delal v prihodnje?

V skladu s pravili njegove izpustitve in deportacije najmlajši zmagovalec Wimbledona deset let ne bo smel vstopiti v Veliko Britanijo. To pomeni, da je njegove komentatorske kariere pri BBC konec in naj bi si že iskal druge morebitne delodajalce. Spomnimo, da je Nemec nekaj let kot trener uspešno sodeloval z Novakom Đokovićem.

Boris Becker je pri rosnih 17 letih zmagal svoj prvi Wimbledon. Foto: Guliverimage/Getty Images

Še vedno ostaja najmlajši zmagovalec Wimbledona

"Nisem se zavedal, kaj sem dosegel, nisem dojemal vsega skupaj, ampak sem vedel, da mi bo to spremenilo življenje," je leta 1985 povedal Becker, ki je kot 17-letnik zmagal turnir v Wimbledonu. Kot bi že takrat vedel, da ga čaka zelo burno življenje.

Becker vse do danes ostaja najmlajši zmagovalec najbolj prestižnega turnirja na sveti travi. Pozneje je ta turnir zmagal še leta 1986 in leta 1989.

