Za krono v moških dvojicah brazilsko-britanska naveza proti ameriško-britanski

Bruno Soares in Jamie Murray sta v drugem polfinalu danes ugnala avstralsko/slovaško navezo John Peers in Filip Polašek.

V New Yorku so znani finalisti konkurence dvojic na zadnjem grand slamu sezone. Proti brazilsko-britanski navezi Bruno Soares in Jamie Murray se bosta v petek ob 18. uri pomerila Američan Rajeev Ram in Britanec Joe Salisbury.