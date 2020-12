WTA se je poenotilo z ATP

Združenje poklicnih igralk tenisa (WTA) je danes predstavilo nekaj novosti, s katerimi želi popularizirati in razvijati ženski tenis. Najbolj bistvena je, da bodo turnirji odslej rangirani in imenovani tako kot pri moških.

Turnirji, ki so nosili nazive Premier Mandatory, Premier 5, Premier 700, International in 125K, bodo zdaj WTA 1000 (prej Premier Mandatory in Premier 5), WTA 500 (prejšnji Premier), WTA 250 (International) in WTA 125.

Preimenovanje turnirjev ne pomeni, da bodo na teh turnirjih nagradni skladi enaki kot na moških, prav tako pa to ne bo vplivalo na točkovanje za lestvico WTA, ki ostaja nespremenjeno.

V sklopu nove kampanje 'WTA For The Game' (WTA za igro) je združenje predstavilo tudi nov logotip, ki ga je oblikovala avstralska agencija Landor. Prikazuje silhueto igralke pri izvajanju začetnega udarca.

"Naša nova podoba uporablja vizualno govorico tenisa in se poklanja vsem ženskam, ki so se hrabro borile za našo igro. Uporabljali jo bomo ponosno in kot dokaz o enotni moči," je ob tem dejal predsednik WTA Micky Lawler.

Poenotenje nazivov turnirjev je prvi korak k združevanju različnih organizacij, ki v svetu skrbijo za tenis. Poleg WTA in ATP ter Mednarodne teniške zveze (ITF) so namreč tu še organizatorji štirih največjih turnirjev, ki samostojno narekujejo pravila za OP Avstralije, Roland Garros, Wimbledon in OP ZDA.

Preberite še: