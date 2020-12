Začetek OP Avstralije se vse bolj odmika v februar

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Začetek odprtega prvenstva Avstralije, prvega teniškega turnirja za veliki slam v sezoni, bo zaradi ukrepov za preprečevanje koronavirusa odložen do 8. februarja, je po francoskem športnem časniku L'Equipe povzel AFP. V Melbournu, prizorišču vsakoletnega avstralskega grand slama, še niso sprejeli odločitve, kdaj bodo igralcem pustili v državo.

V skladu z načrti bo vlada avstralske zvezne države Viktorija dovolila prihod igralcem iz tujine med 15. in 17. januarjem, kar pomeni, da se bo prvi grand slam v koledarskem letu 2021 začel z vsaj tritedensko zamudo.

Igralci si seveda želijo, da ob prihodu na najmanjšo celino zanje ne bi veljala najstrožja možna pravila glede obvezne karantene in da bi lahko v času dvotedenske osamitve lahko trenirali ter se pripravljali na nastop na turnirju v Melbournu in nastopili tudi na kakšnem od pripravljalnih turnirjev pred prvim velikim turnirjem sezone.

Temni oblaki pandemije še vedno vztrajajo

Australian Open bi se po prvotnem načrtu moral začeti 18. januarja. Za zdaj predstavniki avstralske teniške zveze ne želijo razkriti dogovorov z igralci o izvedbi turnirja, nad katerim visijo vse temnejši oblaki pandemije novega koronavirusa.

Letošnja sezona je postregla z odpovedjo turnirja za grand slam na sveti travi v Wimbledonu, pariški Roland Garros in odprto prvenstvo ZDA pa so izpeljali, a z zamikom in pod posebnimi pogoji.

Letošnje odprto prvenstvo Avstralije so januarja izpeljali še pred izbruhom pandemije novega koronavirusa, in sicer od 20. januarja do 2. februarja. Naslov v moški konkurenci je osvojil Srb Novak Đoković, krono med posameznicami pa je vzela Američanka ruskega rodu Sofia Kenin.