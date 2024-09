Wimbledonski kompleks še večji? Končno besedo ima angleška vlada.

All England Club je leta 2018 odkupil del zemljišča golfskega kluba, za njega je plačal nekaj manj kot 80 milijonov evrov. Na njem naj bi nastal še en stadion z 8000 sedeži in s premično streho. Zaključek del projekta, vrednega 240 milijonov evrov, je predviden za leto 2030.

Številne lokalne skupine, prebivalci in politiki so protestirali proti predlogu, češ da je prevelik za to območje in da bo nastala velika okoljska škoda. Pričakuje se, da bodo na približno 75 hektarjih zemljišča, ki ga uporabljajo tudi za rekreacijske namene, odstranili približno 2000 dreves.

Ne glede na odločitev mestnih veljakov, ki bi lahko prišla že po današnji javni obravnavi, bo imela končno besedo angleška vlada, ki jo lahko potrdi ali zavrne.