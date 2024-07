V živo: Italijanka piše zgodovino v Wimbledonu, se ponavlja četrtek?

Na teniškem turnirju v Wimbledonu se v ženskem finalu na osrednjem igrišču All England Cluba merita Italijanka Jasmine Paolini in Čehinja Barbora Krejčíkova. Katerakoli bo zmagala, bo prvič osvojila naslov v Wimbledonu. Po prvem nizu kaže bolje Čehinji, a lahko privržence Paolinijeve tolaži dejstvo, kako je z 2:6 izgubila uvodni niz tudi v epskem polfinalu proti Hrvatici Donni Vekić, a ji je nato uspel preobrat. Zanimivo je, da Italijanka do letošnjega turnirja v Wimbledonu sploh še ni zmagala v glavnem delu omenjenega turnirja. Če bi tako danes premagala Čehinjo, bi postavila rekorden dosežek.