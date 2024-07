Novak Đokovič je v osmini finala gladko po treh nizih odpravil Danca Holgerja Runeja in se prebil v četrtfinale turnirja v Wimbledonu. Sedemkratni zmagovalec Wimbledona je bil v četrtfinalu prost, potem ko je Avstralec Alex de Minaur dvoboj še pred začetkom predal. V petek pa ga čaka polfinalni dvoboj. Nasproti pa mu bo stal 22-letni Italijan Lorenzo Musetti.

Novak Đoković Foto: Reuters

Bilo pa je zelo pestro v osmini finala, ko so nekateri navijači vzklikali "Ruuuuune" v podporo danskemu igralcu, toda Đoković je bil prepričan, da so mu na ta način žvižgali.

"Vsem navijačem, ki imajo spoštovanje in so nocoj ostali tukaj, se iz srca zahvaljujem. Vsem tistim, ki so se odločili, da ne bodo spoštovali igralcev, pa želim lahko noč." V tistem trenutku se je režiser prenosa odločil, da za trenutek umakne kader z Đokovića, a ta še ni končal: "Laaaahko noč, laaaahko noč," je uvodoma povedal sedemkratni zmagovalec Wimbledona in dodal, da je že dolga leta na turneji in da pozna vse trike.

"Poslušajte, na turneji sem že več kot 20 let, tako da mi lahko verjamete, da poznam vse trike. Vem, za kaj gre. V redu je, v redu je. Osredotočam se na ljudi, ki imajo spoštovanje, ki plačajo vstopnico, imajo radi tenis in spoštujejo trud, ki ga igralci vlagajo tukaj. Verjemite mi, igral sem še v veliko bolj nastrojenih okoljih. Ne morete me sprovocirati," je pred dnevi sporočil Srb.

Ivan Ljubičić je bil zadnji trener Rogerja Federerja. Foto: Guliverimage/Getty Images

Ne vidi logike

Ivan Ljubičić je pohvalil igro 37-letnega Đokovića, vendar ob tem dejal, da ne vidi logike v njegovem pritoževanju nad občinstvom. "Slišal sem že navijače Runeja, ki navijajo na takšen način. Če so to naredili, da bi sprovocirali Noleta, so to že delali. Ne vem. Videl sem že veliko ljudi, ki želijo Đokovića na različne načine zmotiti."

"To je originalen način, saj ne vidim nobene logike v proslavljanju z žvižganjem, potem ko igralec osvoji točko. A on (Đoković op. p.) si je to razlagal na svoj način. Vseeno se moramo pogovarjati o njegovem dvoboju. Igra popoln tenis. Če je bil to test njegova telesa, lahko zagotovo rečemo, da je Đoković pravi," je za italijanski Sky Sports povedal nekdaj tretji igralec sveta.

