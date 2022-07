Đokoviću ne bo lahko, Nadal ne bo dolgo počival

Danes bi morali v polfinalu Wimbledona spremljati dve teniški poslastici, a bo zaradi poškodbe in predaje Rafaela Nadala na sporedu le ena. Ob 16. uri bosta na osrednje igrišče stopila prvi nosilec Novak Đoković in domačin Cameron Norrie, zmagovalec tega dvoboja pa se bo v nedeljskem finalu srečal z Avstralcem Nickom Kyrgiosem.

V edinem današnjem polfinalu si bosta nasproti stala ob odsotnosti Daniila Medvedjeva in Alexandra Zvereva prvi nosilec Srb Novak Đoković in ljubljenec domačih src Cameron Norrie. Đoković se je v četrtfinalu rešil po zaostanku s kar 0:2 v nizih proti Italijanu Janniku Sinnerju, v težavah in zaostanku z 1:2 pa je bil proti Belgijcu Davidu Goffinu tudi Norrie.

V Južni Afriki rojeni teniški igralec, ki je odraščal na Novi Zelandiji, zdaj pa živi v Londonu je deveti nosilec turnirja v Wimbledonu. Đoković in Norrie sta se nazadnje pomerila lani novembra na zaključnem ATP turnirju v Torinu, na katerem je Norrie nastopal kot zamenjava. Tisti dvoboj je gladko s 6:1 in 6:2 dobil Đoković, ki pa se zaveda, da bo tokrat veliko težje.

Cameron Norrie se bo danes zoperstavil Novaku Đokoviću. Foto: Reuters

"Takrat sva igrala v dvorani, to je bil le en dvoboj. Bili so drugačni pogoji, drug turnir in okolje, to je povsem drugače kot igrati v Wimbledonu na osrednjem igrišču. Vem, kaj lahko pričakujem od gledalcev, igramo v njegovi državi. Proti komurkoli igraš, gre za polfinale turnirja za grand slam in moraš biti v vsakem trenutku v najboljši pripravljenosti," je pred dvobojem dejal Srb.

"Čaka me ena najtežjih nalog v tenisu. Mislim, da je trava Novakova najljubša podlaga in njegov rezultatski izplen na travi v Wimbledonu je neverjeten. Zelo bo težko. Od najinega zadnjega dvoboja sem se veliko naučil. Tega dvoboja se bom iz taktične priprave lotil nekoliko drugače," pa je pred srečanjem dejal Norrie.

Rafael Nadal je bil primoran predati polfinalni dvoboj. Foto: Reuters

Že v četrtek pa je teniške navdušence po svetu razžalostila vest, da je zaradi poškodbe trebušne prepone moral nastop v polfinalu odpovedati Španec Rafael Nadal. "Zapuščam turnir. Videli ste, da sem že včeraj igral z bolečino, danes pa je zdravniški pregled pokazal, da imam manjšo raztrganino na trebušni preponi," je v četrtek sporočil Nadal, ki je sicer v četrtfinalu po drami izločil Američana Taylorja Fritza.

V polfinalu bi se moral pomeriti z Avstralcem Nickom Kyrgiosem, ki pa se je tako že zavihtel v svoj prvi finale na turnirjih za grand slam. Kljub poškodbi pa Nadal ne bo dolgo počival, saj je še sporočil, da se misli k treningom vrniti že čez teden dni. "Igranje z osnovne črte ne bi smelo biti velika težava," je po odstopu s turnirja o poškodbi dejal 36-letni Španec. "Pozitivna stvar je, da lahko treniram dlje od osnovne črte. To mi bo pomagalo, da se bom držal urnika turnirjev, kot sem si ga začrtal," je še dejal Nadal.

Španski teniški igralec je na četrtkovi novinarski konferenci še sporočil, da zdravniki pričakujejo, da bo potreboval približno tri do štiri tedne turnirskega premora. Tako bi se lahko vrnil pravočasno za odprto prvenstvo ZDA, ki se bo v New Yorku začelo konec avgusta. Po odstopu je Nadal sicer ostal brez priložnosti za koledarski grand slam. Letos je namreč že osvojil tako Melbourne kot Pariz. Nazadnje je vse štiri turnirje za grand slam leta 1969 osvojil Avstralec Rod Laver.