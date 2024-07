Musetti v četrtfinale, Đoković pred velikim izzivom

Lorenzo Musetti Foto: Reuters V moški konkurenci sta v ponedeljek v četrtfinale kot prva napredovala Italijan in 25. nosilec Lorenzo Musetti, ki je s 4:6, 6:3, 6:3 in 6:2 izločil Francoza Giovannija Mpetshija Perricarda, ter deveti nosilec, Avstralec Alex de Minaur, ki je ugnal še enega Francoza Arthurja Filsa s 6:2, 6:4, 4:6, 6:3.

V dvoboju med Novakom Đokovićem in Holgerjem Runejem bi se lahko dvoboj odvil v katerokoli smer. Đoković si močno želi izenačiti rekord legendarnega Rogerja Federerja, ki je na sveti travi osemkrat zmagal, medtem ko je Nole slavil sedemkrat.

Đoković trdi, da njegovo stanje po operaciji kolena še zdaleč ni najboljše, zato bo moral dati vse od sebe, saj mu bo Rune poskušal povzročiti čim več težav. To bo pomembna tekma za oba igralca, saj si oba želita napredovati. Igralca sta igrala pet medsebojnih dvobojev, boljši izkupiček pa ima 37-letni Beograjčan, ki vodi s 3:2.

Aleksander Zverev proti Taylorju Fritzu

Po dvoboju Jelene Ribakine bo na osrednjem igrišču na sporedu dvoboj med Aleksandrom Zverevom in 13. nosilcem Taylorjem Fritzem. Zverev, ki je znan po svojem močnem servisu in agresivni igri, se bo soočil s Fritzem, ki je prav tako odličen server. Tekma utegne biti zelo napeta in zanimiva.

Wimbledon, ATP, 8. dan, osmina finala:



Lorenzo Musetti (Ita/25) - Giovanni Mpetshi Perricard (Fra) 4:6, 6:3, 6:3, 6:2;

Alex De Minaur (Aus/9) - Arthur Fils (Fra) 6:2, 6:4, 4:6, 6:3;



Taylor Fritz (ZDA/12) - Aleksander Zverev (Nem/4);

Novak Đoković (Srb/2) - Holger Rune (Dan/15).